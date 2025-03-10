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Головченко назначили главой нацбанка Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2025
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12:20 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/lukashenko-2004060224.html
Головченко назначили главой нацбанка Белоруссии
Головченко назначили главой нацбанка Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2025
Головченко назначили главой нацбанка Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой нацбанка республики Романа Головченко, сообщает госагентство Белта. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:20:00+03:00
2025-03-10T12:20:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой нацбанка республики Романа Головченко, сообщает госагентство Белта. Ранее Головченко занимал должность главы правительства Белоруссии. "Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным - ред.) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - приводит агентство слова Лукашенко. Президент поблагодарил Головченко за то, что он согласился на эту должность. "Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков. Вы туда не идете отдыхать. Но я полагаю, что отдых - это не то, что лег и лежу на диване. Это смена обстановки. Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства вы, сменив обстановку, хоть немножко расслабитесь... Но по моему замыслу вы точно не отдохнете. Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем правительства", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html
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белоруссия, александр лукашенко, роман головченко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Роман Головченко, В мире
Головченко назначили главой нацбанка Белоруссии

Лукашенко назначил Романа Головченко главой нацбанка Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоман Головченко
Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой нацбанка республики Романа Головченко, сообщает госагентство Белта.
Ранее Головченко занимал должность главы правительства Белоруссии.
"Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным - ред.) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - приводит агентство слова Лукашенко.
Президент поблагодарил Головченко за то, что он согласился на эту должность. "Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков. Вы туда не идете отдыхать. Но я полагаю, что отдых - это не то, что лег и лежу на диване. Это смена обстановки. Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства вы, сменив обстановку, хоть немножко расслабитесь... Но по моему замыслу вы точно не отдохнете. Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем правительства", - сказал Лукашенко.
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