Головченко назначили главой нацбанка Белоруссии
Лукашенко назначил Романа Головченко главой нацбанка Белоруссии
Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой нацбанка республики Романа Головченко, сообщает госагентство Белта.
Ранее Головченко занимал должность главы правительства Белоруссии.
"Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным - ред.) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - приводит агентство слова Лукашенко.
Президент поблагодарил Головченко за то, что он согласился на эту должность. "Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков. Вы туда не идете отдыхать. Но я полагаю, что отдых - это не то, что лег и лежу на диване. Это смена обстановки. Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства вы, сменив обстановку, хоть немножко расслабитесь... Но по моему замыслу вы точно не отдохнете. Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем правительства", - сказал Лукашенко.
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