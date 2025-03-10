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В Липецке несколько школ получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 10.03.2025
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14:39 10.03.2025 (обновлено: 16:11 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/lipetsk-2004100428.html
В Липецке несколько школ получили сообщения о "минировании"
В Липецке несколько школ получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 10.03.2025
В Липецке несколько школ получили сообщения о "минировании"
Несколько школ Липецка получили сообщения о "минировании", на местах работают правоохранители, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:39:00+03:00
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происшествия
коммерческая недвижимость
липецк
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Несколько школ Липецка получили сообщения о "минировании", на местах работают правоохранители, сообщили в мэрии города. "Анонимные сообщения о минировании поступили в несколько школ Липецка. Учеников и педагогов из зданий эвакуировали. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они оперативно проводят проверку и обследуют здания", - говорится в Telegram-канале мэрии. Ранее власти сообщали, что утром в понедельник Областная художественная школа №2 в Липецке получила сообщение о "минировании". Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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происшествия, коммерческая недвижимость, липецк, россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Липецк, Россия
В Липецке несколько школ получили сообщения о "минировании"

В мэрии Липецка сообщили о проверке сообщений о минировании в школах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Несколько школ Липецка получили сообщения о "минировании", на местах работают правоохранители, сообщили в мэрии города.
"Анонимные сообщения о минировании поступили в несколько школ Липецка. Учеников и педагогов из зданий эвакуировали. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они оперативно проводят проверку и обследуют здания", - говорится в Telegram-канале мэрии.
Ранее власти сообщали, что утром в понедельник Областная художественная школа №2 в Липецке получила сообщение о "минировании".
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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