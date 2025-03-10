https://ria.ru/20250310/lebedev-2004192143.html

Штраф Лебедева за осквернение религиозных символов составил 40 тысяч рублей

Штраф Лебедева за осквернение религиозных символов составил 40 тысяч рублей - РИА Новости, 10.03.2025

Штраф Лебедева за осквернение религиозных символов составил 40 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева на 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:49:00+03:00

2025-03-10T21:49:00+03:00

2025-03-10T21:49:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева на 40 тысяч рублей за публичное осквернение религиозных символов, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Измайловского суда Москвы Лебедев Артемий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. Протокол поступил в суд ещё в конце февраля, однако его вернули составителю, т.е. отделу МВД России по району Измайлово города Москвы, для устранения недостатков - в материалах не было сведений о том, что он был направлен или вручен Лебедеву, как это требует законодательство. Второй раз проблем с рассмотрением не было, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26. КоАП РФ (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).

https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html

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