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Артемий Лебедев назвал невыгодным гражданство США
Артемий Лебедев назвал невыгодным гражданство США - РИА Новости, 10.03.2025
Артемий Лебедев назвал невыгодным гражданство США
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в обзоре новостей в соцсети "ВКонтакте" назвал гражданство Соединенных Штатов одним из самых невыгодных. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:56:00+03:00
2025-03-10T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в обзоре новостей в соцсети "ВКонтакте" назвал гражданство Соединенных Штатов одним из самых невыгодных. "Зачем оно надо — непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо", — сказал он.Так Лебедев прокомментировал идею президента Дональда Трампа продавать "золотые грин-карты" за пять миллионов долларов. По словам Трампа, в таком случае на американские ВНЖ могли бы претендовать и российские бизнесмены.
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сша, артемий лебедев, дональд трамп, в мире
США, Артемий Лебедев, Дональд Трамп, В мире
Артемий Лебедев назвал невыгодным гражданство США
Дизайнер Артемий Лебедев назвал гражданство США одним из самых невыгодных