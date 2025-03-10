https://ria.ru/20250310/lebedev-2003983453.html

Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов - РИА Новости, 10.03.2025

Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из материалов, попавших в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T02:27:00+03:00

2025-03-10T02:27:00+03:00

2025-03-10T05:08:00+03:00

россия

москва

артемий лебедев

происшествия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из материалов, попавших в распоряжение РИА Новости.В них указано, что протокол поступил в суд еще в конце февраля, но его вернули составителю, то есть отделу МВД по району Измайлово в Москве, для устранения недостатков — в материалах не было сведений о том, что документ направили или вручили Лебедеву, как это требует законодательство.Второй раз проблем с рассмотрением не оказалось, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения по статье за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение. Лебедеву назначили наказание в виде штрафа, в суде не уточнили его сумму, но статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц.

https://ria.ru/20241228/lebedev-1991851549.html

https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, артемий лебедев, происшествия