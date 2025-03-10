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Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов - РИА Новости, 10.03.2025
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02:27 10.03.2025 (обновлено: 05:08 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/lebedev-2003983453.html
Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов - РИА Новости, 10.03.2025
Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из материалов, попавших в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T02:27:00+03:00
2025-03-10T05:08:00+03:00
россия
москва
артемий лебедев
происшествия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из материалов, попавших в распоряжение РИА Новости.В них указано, что протокол поступил в суд еще в конце февраля, но его вернули составителю, то есть отделу МВД по району Измайлово в Москве, для устранения недостатков — в материалах не было сведений о том, что документ направили или вручили Лебедеву, как это требует законодательство.Второй раз проблем с рассмотрением не оказалось, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения по статье за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение. Лебедеву назначили наказание в виде штрафа, в суде не уточнили его сумму, но статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц.
https://ria.ru/20241228/lebedev-1991851549.html
https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html
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россия, москва, артемий лебедев, происшествия
Россия, Москва, Артемий Лебедев, Происшествия
Суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Артемия Лебедева со второго раза оштрафовали за осквернение религиозных символов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, следует из материалов, попавших в распоряжение РИА Новости.
В них указано, что протокол поступил в суд еще в конце февраля, но его вернули составителю, то есть отделу МВД по району Измайлово в Москве, для устранения недостатков — в материалах не было сведений о том, что документ направили или вручили Лебедеву, как это требует законодательство.
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Второй раз проблем с рассмотрением не оказалось, суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения по статье за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение.
Лебедеву назначили наказание в виде штрафа, в суде не уточнили его сумму, но статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц.
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