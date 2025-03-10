https://ria.ru/20250310/lavrov-2004058890.html

Лавров назвал обнадеживающими слова Трампа по Украине

Лавров назвал обнадеживающими слова Трампа по Украине - РИА Новости, 10.03.2025

Лавров назвал обнадеживающими слова Трампа по Украине

В Москве считают, что пока рано делать далеко идущие выводы о перспективах урегулирования украинского конфликта, но то, что РФ до сих слышала от представителей... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:13:00+03:00

2025-03-10T12:13:00+03:00

2025-03-10T12:25:00+03:00

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дональд трамп

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нато

оон

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Москве считают, что пока рано делать далеко идущие выводы о перспективах урегулирования украинского конфликта, но то, что РФ до сих слышала от представителей администрации президента США Дональда Трампа, в целом обнадеживает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не хотелось бы забегать слишком далеко вперед. Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, мы всегда готовы к переговорам. Но при этом наши национальные интересы должны быть гарантированно обеспечены", - сказал Лавров в интервью журналу "Новые регионы России"."Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Трампа, в целом обнадёживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в неё Украины. Госсекретарь США Марко Рубио говорит о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств – крупных и малых. В ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и нашими единомышленниками против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза", - добавил министр.По его словам, все это – "шаги в правильном направлении"."Мы их ценим, но повторюсь: какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20250310/tramp-2004012992.html

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украина, россия, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, владимир путин, нато, оон, сергей лавров, сша, в мире