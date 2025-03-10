https://ria.ru/20250310/kuzbass-2003990381.html
В Кузбассе двух человек будут судить за организацию незаконной миграции
В Кузбассе двух человек будут судить за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 10.03.2025
В Кузбассе двух человек будут судить за организацию незаконной миграции
Сотрудница регионального центра тестирования в Кузбассе и иностранный гражданин пойдут под суд за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба СУСК по РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:29:00+03:00
2025-03-10T05:29:00+03:00
2025-03-10T05:29:00+03:00
происшествия
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости. Сотрудница регионального центра тестирования в Кузбассе и иностранный гражданин пойдут под суд за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. По данным ведомства, следователи СУСК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы регионального центра тестирования граждан зарубежных стран одного из образовательных учреждений и иностранного гражданина. Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступления по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан) и двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). "По версии следствия,… с ноября по декабрь 2023 года фигурантка, являясь педагогом дополнительного образования, с целью получения дохода вступила в преступный сговор с другой сотрудницей образовательного учреждения на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации семи иностранных граждан… Совместно они обеспечили фиктивное проведение и принятие у них комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии минимального уровня знаний, необходимого для самостоятельной сдачи экзамена", – сообщили в ведомстве. Там же добавили, что после этого, используя свое должностное положение экзаменатора, обвиняемая подписала ведомость о результатах экзамена, содержащую недостоверные сведения о количестве набранных иностранными гражданами балов, необходимых для получения сертификатов, "на основании которых миграционной службой им были выданы патенты, позволяющие фактически незаконно находиться на территории Российской Федерации". Также в тот же период, договорившись с иностранным гражданином, фигурантки аналогичным способом организовали незаконное пребывание в Российской Федерации еще четырех человек, уточнили в СУСК. Уточняется, что в результате тщательно спланированных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СК и УФСБ по Кемеровской области фигуранты были задержаны. "В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в релизе. Уточняется, что ранее в отношении третьей фигурантки, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе двух человек будут судить за организацию незаконной миграции
Жительницу Кузбасса и иностранца заподозрили в организации незаконной миграции
КЕМЕРОВО, 10 мар – РИА Новости.
Сотрудница регионального центра тестирования в Кузбассе и иностранный гражданин пойдут под суд за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области
.
По данным ведомства, следователи СУСК по Кемеровской области
завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы регионального центра тестирования граждан зарубежных стран одного из образовательных учреждений и иностранного гражданина. Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступления по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ
(организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан) и двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
"По версии следствия,… с ноября по декабрь 2023 года фигурантка, являясь педагогом дополнительного образования, с целью получения дохода вступила в преступный сговор с другой сотрудницей образовательного учреждения на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации семи иностранных граждан… Совместно они обеспечили фиктивное проведение и принятие у них комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при отсутствии минимального уровня знаний, необходимого для самостоятельной сдачи экзамена", – сообщили в ведомстве.
Там же добавили, что после этого, используя свое должностное положение экзаменатора, обвиняемая подписала ведомость о результатах экзамена, содержащую недостоверные сведения о количестве набранных иностранными гражданами балов, необходимых для получения сертификатов, "на основании которых миграционной службой им были выданы патенты, позволяющие фактически незаконно находиться на территории Российской Федерации".
Также в тот же период, договорившись с иностранным гражданином, фигурантки аналогичным способом организовали незаконное пребывание в Российской Федерации еще четырех человек, уточнили в СУСК.
Уточняется, что в результате тщательно спланированных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СК
и УФСБ по Кемеровской области фигуранты были задержаны.
"В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в релизе.
Уточняется, что ранее в отношении третьей фигурантки, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.