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Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kurskaya-2004052239.html
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу - РИА Новости, 10.03.2025
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу
Трое мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области этой ночью были доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:53:00+03:00
2025-03-10T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Трое мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области этой ночью были доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "В течение ночи из освобожденных населенных пунктов в Курскую областную клиническую больницу доставлены трое мирных жителей", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что эти люди не ранены, однако нуждаются в медицинской помощи. "У двух мужчин не тяжелое состояние: истощение и хронические заболевания. Еще один мужчина истощен, есть последствия после отморожения и повреждения стоп. Все они находятся под наблюдением врачей, которые, уверен, сделают максимум возможного", - добавил Хинштейн. Врио губернатора добавил, что планирует заехать в больницу, чтобы проведать и поддержать людей, а также удостовериться, что вся необходимая помощь им оказывается. "Наши воины продолжают не просто освобождать оккупированные нацистами земли, но и главное – спасать мирных жителей! Огромная благодарность героям, которые, рискуя жизнью, делает все, чтобы вывезти жителей в безопасные места!"- подчеркнул он.
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курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу

Хинштейн: трем мужчинам из освобожденных курских сел окажут медпомощь в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Трое мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области этой ночью были доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"В течение ночи из освобожденных населенных пунктов в Курскую областную клиническую больницу доставлены трое мирных жителей", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что эти люди не ранены, однако нуждаются в медицинской помощи.
«
"У двух мужчин не тяжелое состояние: истощение и хронические заболевания. Еще один мужчина истощен, есть последствия после отморожения и повреждения стоп. Все они находятся под наблюдением врачей, которые, уверен, сделают максимум возможного", - добавил Хинштейн.
Врио губернатора добавил, что планирует заехать в больницу, чтобы проведать и поддержать людей, а также удостовериться, что вся необходимая помощь им оказывается.
"Наши воины продолжают не просто освобождать оккупированные нацистами земли, но и главное – спасать мирных жителей! Огромная благодарность героям, которые, рискуя жизнью, делает все, чтобы вывезти жителей в безопасные места!"- подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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