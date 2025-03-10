https://ria.ru/20250310/kurskaya-2004052239.html
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу - РИА Новости, 10.03.2025
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу
Трое мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области этой ночью были доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:53:00+03:00
2025-03-10T11:53:00+03:00
2025-03-10T11:53:00+03:00
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александр хинштейн
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КУРСК, 10 мар - РИА Новости. Трое мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области этой ночью были доставлены в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "В течение ночи из освобожденных населенных пунктов в Курскую областную клиническую больницу доставлены трое мирных жителей", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что эти люди не ранены, однако нуждаются в медицинской помощи. "У двух мужчин не тяжелое состояние: истощение и хронические заболевания. Еще один мужчина истощен, есть последствия после отморожения и повреждения стоп. Все они находятся под наблюдением врачей, которые, уверен, сделают максимум возможного", - добавил Хинштейн. Врио губернатора добавил, что планирует заехать в больницу, чтобы проведать и поддержать людей, а также удостовериться, что вся необходимая помощь им оказывается. "Наши воины продолжают не просто освобождать оккупированные нацистами земли, но и главное – спасать мирных жителей! Огромная благодарность героям, которые, рискуя жизнью, делает все, чтобы вывезти жителей в безопасные места!"- подчеркнул он.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
Трех мирных жителей из освобожденных курских сел доставили в больницу
Хинштейн: трем мужчинам из освобожденных курских сел окажут медпомощь в больнице