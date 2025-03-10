https://ria.ru/20250310/kurdy-2004189724.html

Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии

Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии - РИА Новости, 10.03.2025

Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии

Руководство курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:13:00+03:00

2025-03-10T21:13:00+03:00

2025-03-10T21:13:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

сирийские демократические силы

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БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Руководство курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, сообщается в заявлении канцелярии президента САР в понедельник. "По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение, включающее в себя интеграцию всех гражданских и военных структур северо-востока Сирии в государственные структуры Сирии, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения", - написано в заявлении. Также в соглашении отмечено, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства имеющее гражданские права согласно конституции страны. Подписанным сегодня соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории Сирии. Представители курдского население подтвердили свою поддержку в преследовании сторонников бывшей власти.

https://ria.ru/20250309/rpk-2003902328.html

сирия

дамаск (город)

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в мире, сирия, дамаск (город), сирийские демократические силы