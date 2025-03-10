Рейтинг@Mail.ru
Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kurdy-2004189724.html
Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии
Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии - РИА Новости, 10.03.2025
Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии
Руководство курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:13:00+03:00
2025-03-10T21:13:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866038733_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_f7bfa4b2a46635a34fab04769cd77c0d.jpg
БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Руководство курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, сообщается в заявлении канцелярии президента САР в понедельник. "По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение, включающее в себя интеграцию всех гражданских и военных структур северо-востока Сирии в государственные структуры Сирии, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения", - написано в заявлении. Также в соглашении отмечено, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства имеющее гражданские права согласно конституции страны. Подписанным сегодня соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории Сирии. Представители курдского население подтвердили свою поддержку в преследовании сторонников бывшей власти.
https://ria.ru/20250309/rpk-2003902328.html
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866038733_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_22e29d1207460947e57c64dd768697e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Дамаск (город), Сирийские демократические силы
Курды договорились об интеграции в госструктуры Сирии

"Сирийские демократические силы" подписали соглашение с властями Дамаска

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Руководство курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) подписало соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, сообщается в заявлении канцелярии президента САР в понедельник.
«
"По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение, включающее в себя интеграцию всех гражданских и военных структур северо-востока Сирии в государственные структуры Сирии, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения", - написано в заявлении.
Также в соглашении отмечено, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства имеющее гражданские права согласно конституции страны. Подписанным сегодня соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории Сирии.
Представители курдского население подтвердили свою поддержку в преследовании сторонников бывшей власти.
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии) - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
СМИ: Рабочая партия Курдистана проведет самороспуск на конгрессе в Ираке
9 марта, 11:53
 
В миреСирияДамаск (город)Сирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала