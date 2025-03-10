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США разрушают мир, в котором были лидером, заявил Кулеба - РИА Новости, 10.03.2025
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15:43 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kuleba-2004121344.html
США разрушают мир, в котором были лидером, заявил Кулеба
США разрушают мир, в котором были лидером, заявил Кулеба - РИА Новости, 10.03.2025
США разрушают мир, в котором были лидером, заявил Кулеба
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что США разрушают мир, где сами были лидером. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:43:00+03:00
2025-03-10T15:43:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что США разрушают мир, где сами были лидером. "Прискорбно наблюдать, как Америка разрушает мир, где она же является лидером, но этот выбор сделали американцы проголосовав на выборах, и нам придется научиться с этим жить", - сказал Кулеба в интервью CNN. Как заявил Кулеба, в Европе есть понимание того, что "Америка ушла" и теперь ей придется вспомнить, каково это - жить без поддержки США. Кулеба отметил, что Евросоюз не сможет полностью заменить собой Штаты. По его словам, Киев больше всего нуждается в американских системах ПВО и разведданных из американских источников. Хотя у ЕС есть свои системы ПВО и каналы разведки, они не могу заменить американские аналоги, подчеркнул Кулеба. Евросоюз может предоставить технику и боеприпасы, но для наращивания производства и увеличения поставок нужна политическая воля и, главное, время. Как отметил Кулеба, у ЕС нет ни того, ни другого. Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в "разрушении мирового порядка" на фоне недавних решений Вашингтона по Украине. Перед этим министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника 3 марта (02.00 мск вторника, 4 марта) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html
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в мире, сша, украина, киев, дмитрий кулеба, валерий залужный, министерство обороны сша, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Валерий Залужный, Министерство обороны США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
США разрушают мир, в котором были лидером, заявил Кулеба

Экс-глава МИД Украины Кулеба: США разрушают мир, где сами были лидером

© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что США разрушают мир, где сами были лидером.
"Прискорбно наблюдать, как Америка разрушает мир, где она же является лидером, но этот выбор сделали американцы проголосовав на выборах, и нам придется научиться с этим жить", - сказал Кулеба в интервью CNN.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США
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Как заявил Кулеба, в Европе есть понимание того, что "Америка ушла" и теперь ей придется вспомнить, каково это - жить без поддержки США.
Кулеба отметил, что Евросоюз не сможет полностью заменить собой Штаты. По его словам, Киев больше всего нуждается в американских системах ПВО и разведданных из американских источников. Хотя у ЕС есть свои системы ПВО и каналы разведки, они не могу заменить американские аналоги, подчеркнул Кулеба. Евросоюз может предоставить технику и боеприпасы, но для наращивания производства и увеличения поставок нужна политическая воля и, главное, время. Как отметил Кулеба, у ЕС нет ни того, ни другого.
Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в "разрушении мирового порядка" на фоне недавних решений Вашингтона по Украине.
Перед этим министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника 3 марта (02.00 мск вторника, 4 марта) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Кулеба предсказал гибель тому, кто подпишет договор с отказом от территорий
9 февраля, 15:37
 
В миреСШАУкраинаКиевДмитрий КулебаВалерий ЗалужныйМинистерство обороны СШАЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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