США разрушают мир, в котором были лидером, заявил Кулеба
Экс-глава МИД Украины Кулеба: США разрушают мир, где сами были лидером
© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что США разрушают мир, где сами были лидером.
Залужный выступил с дерзким обвинением в адрес США
6 марта, 15:43
Кулеба отметил, что Евросоюз не сможет полностью заменить собой Штаты. По его словам, Киев больше всего нуждается в американских системах ПВО и разведданных из американских источников. Хотя у ЕС есть свои системы ПВО и каналы разведки, они не могу заменить американские аналоги, подчеркнул Кулеба. Евросоюз может предоставить технику и боеприпасы, но для наращивания производства и увеличения поставок нужна политическая воля и, главное, время. Как отметил Кулеба, у ЕС нет ни того, ни другого.
Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в "разрушении мирового порядка" на фоне недавних решений Вашингтона по Украине.
Перед этим министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника 3 марта (02.00 мск вторника, 4 марта) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.