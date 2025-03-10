https://ria.ru/20250310/kuban-2004189487.html

В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег

В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег - РИА Новости, 10.03.2025

В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег

Сезон выбросов китообразных на берег начался в Краснодарском крае, 22 мертвых дельфина обнаружили только за первую неделю марта, сообщили в научно-экологическом РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:09:00+03:00

2025-03-10T21:09:00+03:00

2025-03-10T21:09:00+03:00

краснодарский край

черное море

новороссийск

россия

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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Сезон выбросов китообразных на берег начался в Краснодарском крае, 22 мертвых дельфина обнаружили только за первую неделю марта, сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа". "Начался сезон выбросов китообразных-2025. Обычно такой сезон в Черном море длится с марта по июнь. Причин несколько: рыболовные сети - начался лов камбалы, а камбальные сети наиболее опасны для дельфинов, ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и связанное с ними большее загрязнение моря, плюс в этом (2025 - ред.) году напряженности добавляют последствия разлива мазута. Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о 22 мертвых дельфинах. При этом, по данным статистики, за весь февраль на побережье Краснодарского края и федеральной территории Сириус выбросились 25 китообразных. Кроме того, как рассказали в научно-экологическом центре, за последние две недели трижды были обнаружены живые, но ослабленные китообразные - в Новороссийске и Геленджике. "Ослабленные дельфины не имеют сил держаться на плаву самостоятельно, если их вытолкнуть в море, то с большой вероятностью они вернутся снова или утонут", - пояснили в центре, добавив, что не стоит пытаться помочь ослабленному дельфину самостоятельно, лучше позвонить на горячую линию "Дельфы".

https://ria.ru/20250207/delfiny-1998090304.html

https://ria.ru/20250115/delfiny-1993929344.html

краснодарский край

черное море

новороссийск

россия

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краснодарский край, черное море, новороссийск, россия