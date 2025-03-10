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В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег - РИА Новости, 10.03.2025
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21:09 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kuban-2004189487.html
В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег
В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег - РИА Новости, 10.03.2025
В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег
Сезон выбросов китообразных на берег начался в Краснодарском крае, 22 мертвых дельфина обнаружили только за первую неделю марта, сообщили в научно-экологическом РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:09:00+03:00
2025-03-10T21:09:00+03:00
краснодарский край
черное море
новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Сезон выбросов китообразных на берег начался в Краснодарском крае, 22 мертвых дельфина обнаружили только за первую неделю марта, сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа". "Начался сезон выбросов китообразных-2025. Обычно такой сезон в Черном море длится с марта по июнь. Причин несколько: рыболовные сети - начался лов камбалы, а камбальные сети наиболее опасны для дельфинов, ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и связанное с ними большее загрязнение моря, плюс в этом (2025 - ред.) году напряженности добавляют последствия разлива мазута. Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о 22 мертвых дельфинах. При этом, по данным статистики, за весь февраль на побережье Краснодарского края и федеральной территории Сириус выбросились 25 китообразных. Кроме того, как рассказали в научно-экологическом центре, за последние две недели трижды были обнаружены живые, но ослабленные китообразные - в Новороссийске и Геленджике. "Ослабленные дельфины не имеют сил держаться на плаву самостоятельно, если их вытолкнуть в море, то с большой вероятностью они вернутся снова или утонут", - пояснили в центре, добавив, что не стоит пытаться помочь ослабленному дельфину самостоятельно, лучше позвонить на горячую линию "Дельфы".
https://ria.ru/20250207/delfiny-1998090304.html
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краснодарский край
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краснодарский край, черное море, новороссийск, россия
Краснодарский край, Черное море, Новороссийск, Россия
В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег

Более 20 мертвых дельфинов найдено в Краснодарском крае за первую неделю марта

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Дельфины. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Сезон выбросов китообразных на берег начался в Краснодарском крае, 22 мертвых дельфина обнаружили только за первую неделю марта, сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов "Дельфа".
«
"Начался сезон выбросов китообразных-2025. Обычно такой сезон в Черном море длится с марта по июнь. Причин несколько: рыболовные сети - начался лов камбалы, а камбальные сети наиболее опасны для дельфинов, ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и связанное с ними большее загрязнение моря, плюс в этом (2025 - ред.) году напряженности добавляют последствия разлива мазута. Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что речь идёт о 22 мертвых дельфинах.
При этом, по данным статистики, за весь февраль на побережье Краснодарского края и федеральной территории Сириус выбросились 25 китообразных.
Кроме того, как рассказали в научно-экологическом центре, за последние две недели трижды были обнаружены живые, но ослабленные китообразные - в Новороссийске и Геленджике.
«
"Ослабленные дельфины не имеют сил держаться на плаву самостоятельно, если их вытолкнуть в море, то с большой вероятностью они вернутся снова или утонут", - пояснили в центре, добавив, что не стоит пытаться помочь ослабленному дельфину самостоятельно, лучше позвонить на горячую линию "Дельфы".
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