https://ria.ru/20250310/krym-2004030826.html

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях - РИА Новости, 10.03.2025

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях

Состояние четверых пострадавших от удара ВСУ по Великим Копаням Херсонской области, которых доставили для лечения в Крым, тяжелое , сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:39:00+03:00

2025-03-10T10:39:00+03:00

2025-03-10T10:39:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Состояние четверых пострадавших от удара ВСУ по Великим Копаням Херсонской области, которых доставили для лечения в Крым, тяжелое , сообщила пресс-служба минздрава Крыма. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, восемь ранены. Четыре человека отправлены реанимобилями в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. "Бригадами скорой медицинской помощи Крыма в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6" переведены четверо взрослых пациентов, пострадавших после удара ВСУ в Херсонской области. В настоящее время состояние пациентов оценивается как тяжелое", - сообщили в ведомстве. Пострадавшим в Крыму оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в минздраве.

https://ria.ru/20250306/ataki-2003503069.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия