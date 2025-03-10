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В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях - РИА Новости, 10.03.2025
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10:39 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/krym-2004030826.html
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях - РИА Новости, 10.03.2025
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях
Состояние четверых пострадавших от удара ВСУ по Великим Копаням Херсонской области, которых доставили для лечения в Крым, тяжелое , сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:39:00+03:00
2025-03-10T10:39:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Состояние четверых пострадавших от удара ВСУ по Великим Копаням Херсонской области, которых доставили для лечения в Крым, тяжелое , сообщила пресс-служба минздрава Крыма. ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, восемь ранены. Четыре человека отправлены реанимобилями в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. "Бригадами скорой медицинской помощи Крыма в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6" переведены четверо взрослых пациентов, пострадавших после удара ВСУ в Херсонской области. В настоящее время состояние пациентов оценивается как тяжелое", - сообщили в ведомстве. Пострадавшим в Крыму оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в минздраве.
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в Великих Копанях

Минздрав Крыма заявил, что состояние пострадавших в Великих Копанях тяжелое

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Состояние четверых пострадавших от удара ВСУ по Великим Копаням Херсонской области, которых доставили для лечения в Крым, тяжелое , сообщила пресс-служба минздрава Крыма.
ВСУ в воскресенье обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, восемь ранены. Четыре человека отправлены реанимобилями в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.
"Бригадами скорой медицинской помощи Крыма в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6" переведены четверо взрослых пациентов, пострадавших после удара ВСУ в Херсонской области. В настоящее время состояние пациентов оценивается как тяжелое", - сообщили в ведомстве.
Пострадавшим в Крыму оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в минздраве.
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