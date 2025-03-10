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В Пенсильвании разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 10.03.2025
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00:33 10.03.2025 (обновлено: 02:28 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/krushenie-2003976970.html
В Пенсильвании разбился одномоторный самолет
В Пенсильвании разбился одномоторный самолет - РИА Новости, 10.03.2025
В Пенсильвании разбился одномоторный самолет
Одномоторный самолет потерпел крушение в округе Ланкастер в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию и местные власти. РИА Новости, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в округе Ланкастер в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию и местные власти."Небольшой самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении.Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило телеканалу, что на борту одномоторного самолета Beechcraft Bonanza находились пять человек.Отмечается, что на месте инцидента работают экстренные службы.Телеканал со ссылкой на портал FlightAware пишет, что самолет вылетел из аэропорта Ланкастера в 15.26 по местному времени (22.26 мск).Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию пишет, что все пять человек госпитализированы, их состояние неизвестно. В результате крушения воздушного судна никто на земле не пострадал, отмечает агентство.
https://ria.ru/20241213/krushenie-1988945089.html
https://ria.ru/20231104/samolet-1907453281.html
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в мире, ланкастер, пенсильвания, сша
В мире, Ланкастер, Пенсильвания, США
В Пенсильвании разбился одномоторный самолет

В Пенсильвании в округе Ланкастер разбился одномоторный самолет

CC BY-SA 3.0 / FlugKerl2 / Одномоторный самолет Beechcraft
Одномоторный самолет Beechcraft - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
CC BY-SA 3.0 / FlugKerl2 /
Одномоторный самолет Beechcraft. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Одномоторный самолет потерпел крушение в округе Ланкастер в Пенсильвании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию и местные власти.
"Небольшой самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении.
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило телеканалу, что на борту одномоторного самолета Beechcraft Bonanza находились пять человек.
Отмечается, что на месте инцидента работают экстренные службы.
Телеканал со ссылкой на портал FlightAware пишет, что самолет вылетел из аэропорта Ланкастера в 15.26 по местному времени (22.26 мск).
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию пишет, что все пять человек госпитализированы, их состояние неизвестно. В результате крушения воздушного судна никто на земле не пострадал, отмечает агентство.
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