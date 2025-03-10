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Жителя Калуги будут судить за оправдание теракта в "Крокусе"
Жителя Калуги будут судить за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 10.03.2025
Жителя Калуги будут судить за оправдание теракта в "Крокусе"
Житель Калуги стал фигурантом уголовного дела за оправдание в соцсетях теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщило УФСБ по Калужской области. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:35:00+03:00
2025-03-10T15:35:00+03:00
2025-03-10T15:35:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Житель Калуги стал фигурантом уголовного дела за оправдание в соцсетях теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщило УФСБ по Калужской области. "Установлено, что фигурант с использованием страницы в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал сообщения с оправданием террористического акта, произошедшего 22.03.2024 в концертом зале "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении. В отношении жителя Калуги возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему грозит до 7 лет лишения свободы, подчеркнули в УФСБ. Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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происшествия, калуга, калужская область, россия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Калуга, Калужская область, Россия, Крокус Сити Холл
Жителя Калуги будут судить за оправдание теракта в "Крокусе"
Житель Калуги стал фигурантом уголовного дела за оправдание теракта в "Крокусе"