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Кремль: Россия продолжит делать все для решения иранского ядерного вопроса - РИА Новости, 10.03.2025
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13:12 10.03.2025 (обновлено: 13:55 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kreml-2004073576.html
Кремль: Россия продолжит делать все для решения иранского ядерного вопроса
Кремль: Россия продолжит делать все для решения иранского ядерного вопроса - РИА Новости, 10.03.2025
Кремль: Россия продолжит делать все для решения иранского ядерного вопроса
Россия продолжит делать все возможное, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного вопроса в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:12:00+03:00
2025-03-10T13:55:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного вопроса в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем. В субботу на прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах."Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, тегеран (город), сша, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Россия, Тегеран (город), США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Кремль: Россия продолжит делать все для решения иранского ядерного вопроса

Песков: Россия продолжит делать все для решения иранского ядерного вопроса

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы вывести процесс урегулирования иранского ядерного вопроса в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию Тегерана на предложение президента США Дональда Трампа по ядерной программе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем.
В субботу на прошлой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе еженедельной встречи с представителями иранского правительства заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с теми государствами, которые заботятся только о своих интересах.
"Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно с тем, чтобы вывести этот процесс урегулирования иранского ядерного досье в мирное русло", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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В миреРоссияТегеран (город)СШАДмитрий ПесковДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
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