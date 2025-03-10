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В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина - РИА Новости, 10.03.2025
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:09:00+03:00
2025-03-10T13:09:00+03:00
2025-03-10T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь - замминистра обороны (Анна - ред.) Цивилева... Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина