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В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 10.03.2025 (обновлено: 13:10 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kreml-2004072168.html
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина - РИА Новости, 10.03.2025
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина
Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:09:00+03:00
2025-03-10T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь - замминистра обороны (Анна - ред.) Цивилева... Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле назвали решение проблем участников СВО приоритетом для Путина

Песков назвал решение проблем участников СВО приоритетом для Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение проблем участников СВО и их семей - один из приоритетов работы президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С утра сегодня президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества", которая 6 марта состоялась в преддверии Международного женского дня. Оперативно поработали все подразделения администрации президента, статс-секретарь - замминистра обороны (Анна - ред.) Цивилева... Президент работает в качестве одного из приоритетов над решением всех проблем, связанных с участниками СВО и их семей", - сказал Песков журналистам.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат
Вчера, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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