https://ria.ru/20250310/kredity-2004062257.html

МСП-станкостроители смогут получить льготные кредиты по новой госпрограмме

МСП-станкостроители смогут получить льготные кредиты по новой госпрограмме - РИА Новости, 10.03.2025

МСП-станкостроители смогут получить льготные кредиты по новой госпрограмме

Малые и средние производители в сфере станкостроения и робототехники смогут получить льготные кредиты под 5% по льготной кредитной программе, запущенной... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:27:00+03:00

2025-03-10T12:27:00+03:00

2025-03-10T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Малые и средние производители в сфере станкостроения и робототехники смогут получить льготные кредиты под 5% по льготной кредитной программе, запущенной Минпромторгом России и Корпорацией МСП в рамках нового нацпроекта "Средства производства и автоматизации", сообщает Корпорация. В рамках новой программы производители станков и промышленных роботов смогут привлечь от 30 до 200 миллионов рублей для реализации инвестпроектов или на оборотные цели. Максимальный срок финансирования — 5 лет. Для инвестиционных проектов предусмотрены "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита. "О разработке отдельного механизма поддержки станкостроителей нас просили сами предприниматели. В рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации" мы совместно с Корпорацией МСП разработали программу с учетом национальных приоритетов развития и специфики отрасли. Мы обязательно проанализируем промежуточные результаты и в случае востребованности программы у предпринимателей и ее эффективности с точки зрения достижения целей нацпроекта рассмотрим вопрос масштабирования", — сказал замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов, его слова цитирует пресс-служба министерства. Льготный кредит смогут получить предприятия, занимающиеся производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также другой продукции в сфере станкостроения. Обязательным условием является наличие производимой промышленной продукции в Реестре промышленной продукции Минпромторга России в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции". Компании, чьей продукции еще нет в реестре, также будут иметь возможность получить льготный кредит на запуск и развитие производства с условием включения продукции в реестр в дальнейшем. "Станкостроение и робототехника являются критически важными направлениями для формирования экономики предложения. Малый и средний бизнес способен быстро реагировать на потребности рынка. Поэтому эта программа является одной из приоритетных для Корпорации МСП. Мы будем в индивидуальном порядке вести каждый проект, чтобы обеспечить максимально эффективную поддержку проектов МСП, направленных на выпуск необходимой для достижения технологического суверенитета продукции. Новая программа предполагает фиксированную ставку 5% в течение первого года, далее льготная ставка будет привязана к ключевой: 1/2 от "ключа" +1% во второй год и +3% в третий. Сейчас это 11,5% и 13,5%, соответственно. Для реализации инвестпроектов Корпорация МСП предоставит "зонтичные" поручительства, которые позволят бизнесу привлечь средства для запуска и масштабирования производства", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Подать заявку на льготный кредит можно на цифровой платформе МСП.РФ, после чего она будет рассмотрена Экспертным советом на базе Корпорации МСП. Кредитование будет осуществляться через дочерний МСП Банк. Основная задача нацпроекта "Средства производства и автоматизации" — обеспечить технологическими решениями широкий перечень предприятий обрабатывающей промышленности. Одним из результатов нацпроекта должно стать вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по роботизации. Планируется, что на 10 тысяч работников, занятых в промышленности, к этому сроку будет приходиться 145 роботов. Нацпроект реализуется с 2025 по 2030 год, его курирует Минпромторг России.

https://ria.ru/20250307/kmsp-2003576510.html

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россия, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости