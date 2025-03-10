https://ria.ru/20250310/kredit-2004109209.html

В России придумали новый вид мошенничества, чтобы не платить кредит

В России придумали новый вид мошенничества, чтобы не платить кредит - РИА Новости, 10.03.2025

В России придумали новый вид мошенничества, чтобы не платить кредит

Россияне активно пытаются брать кредиты после установки самозапрета, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовые организации. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:52:00+03:00

2025-03-10T14:52:00+03:00

2025-03-10T14:53:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне активно пытаются брать кредиты после установки самозапрета, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовые организации."Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на "Госуслугах", — говорится в материале.По данным издания, банки фиксируют около 200 таких случаев ежедневно. Предполагается, что взять заем таким образом пытаются с целью мошенничества — эксперты сочли эти махинации новым видом потребительского экстремизма."При наличии отметки в кредитной истории банки и МФО должны отказывать клиенту в новых заемных средствах. Если же заемщику выдали кредит, несмотря на самозапрет, банк или МФО не имеют права требовать его погашения", — поясняется в статье.Возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью портала "Госуслуги" появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Данная мера была принята для пресечения деятельности мошенников, одной из целей которых является не только кража персональной информации, но и получение денежных средств, а также использование взятых на граждан кредитов в качестве способа шантажа и подстрекательства к совершению преступлений.Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина 5 марта сообщила, что самозапрет установили уже более трех миллионов человек.

https://ria.ru/20250304/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20250310/bankrotstvo-1600141843.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)