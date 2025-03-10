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В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей - РИА Новости, 10.03.2025
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07:01 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/krazha-2003995909.html
В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей
В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей - РИА Новости, 10.03.2025
В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей
Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, ночью проникнувшего в отделение банка в Приморье и похитившего оттуда металлический сейф без ценного... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:01:00+03:00
2025-03-10T07:01:00+03:00
происшествия
дальнереченский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, ночью проникнувшего в отделение банка в Приморье и похитившего оттуда металлический сейф без ценного содержимого, сообщает прокуратура Приморья. "Установлено, что ночью 9 марта 2025 года неизвестный в маске проник в отделение банка в с. Ракитное Дальнереченского района. Не получив доступ в хранилище денежных средств, злоумышленник похитил закрытый металлический сейф, в котором ценного имущества не оказалось, и скрылся с места преступления. Денежные средства фигуранту похитить не удалось", - говорится в сообщении. Отмечается, что позже мужчина вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не обнаружил. "В настоящее время принимаются меры, направленные на установление личности мужчины. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере) поставлено на контроль в Дальнереченской межрайонной прокуратуре", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250306/bank-2003387180.html
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происшествия, дальнереченский район, россия
Происшествия, Дальнереченский район, Россия
В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей

В Приморье мужчина ночью проник в банк и похитил сейф без ценного содержимого

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, ночью проникнувшего в отделение банка в Приморье и похитившего оттуда металлический сейф без ценного содержимого, сообщает прокуратура Приморья.
"Установлено, что ночью 9 марта 2025 года неизвестный в маске проник в отделение банка в с. Ракитное Дальнереченского района. Не получив доступ в хранилище денежных средств, злоумышленник похитил закрытый металлический сейф, в котором ценного имущества не оказалось, и скрылся с места преступления. Денежные средства фигуранту похитить не удалось", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что позже мужчина вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не обнаружил.
"В настоящее время принимаются меры, направленные на установление личности мужчины. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере) поставлено на контроль в Дальнереченской межрайонной прокуратуре", - отмечается в сообщении.
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