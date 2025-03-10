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Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине - РИА Новости, 10.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:38 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kontsert-2004197198.html
Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине
Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине - РИА Новости, 10.03.2025
Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:38:00+03:00
2025-03-10T22:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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день победы. подготовка к празднику
празднование дня победы
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в бенинском городе Котону, сообщило посольство РФ в Бенине. "Десятого марта в Китайском культурном центре Котону по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" при участии студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Мероприятие было организовано в рамках проекта "Восходящие звезды", - рассказали в диппредставительстве. Как сообщили в посольстве, концерт посетили представители министерства туризма, культуры и искусств Бенина, послы дружественных стран, бенинские общественные деятели, журналисты и представители деловых кругов, а также российские соотечественники. "В ходе концерта Максим Морозов (баритон), Александр Мартьянов (фортепиано) и Данила Алексеев (скрипка) исполнили произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, В.А. Моцарта и других классиков, а также ряд русских народных песен. В своем приветственном слове посол России в Котону Игорь Евдокимов поблагодарил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и фонд "Русский мир" за инициативу проведения в Бенине второй год подряд концерта с участием российских исполнителей, а также отметил важность организации подобного мероприятия в контексте активизации всего комплекса российско-африканского сотрудничества", - сообщили в посольстве.
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80-летие победы в великой отечественной войне, бенин, россия, в мире, день победы, день победы. подготовка к празднику, празднование дня победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бенин, Россия, В мире, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, Празднование Дня Победы
Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине

В Бенине прошел концерт к 80-летию Победы с участием московских студентов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНоты в зале консерватории
Ноты в зале консерватории - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ноты в зале консерватории. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в бенинском городе Котону, сообщило посольство РФ в Бенине.
"Десятого марта в Китайском культурном центре Котону по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" при участии студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Мероприятие было организовано в рамках проекта "Восходящие звезды", - рассказали в диппредставительстве.
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Как сообщили в посольстве, концерт посетили представители министерства туризма, культуры и искусств Бенина, послы дружественных стран, бенинские общественные деятели, журналисты и представители деловых кругов, а также российские соотечественники.
"В ходе концерта Максим Морозов (баритон), Александр Мартьянов (фортепиано) и Данила Алексеев (скрипка) исполнили произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, В.А. Моцарта и других классиков, а также ряд русских народных песен. В своем приветственном слове посол России в Котону Игорь Евдокимов поблагодарил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и фонд "Русский мир" за инициативу проведения в Бенине второй год подряд концерта с участием российских исполнителей, а также отметил важность организации подобного мероприятия в контексте активизации всего комплекса российско-африканского сотрудничества", - сообщили в посольстве.
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