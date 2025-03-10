https://ria.ru/20250310/kontsert-2004197198.html

Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине

Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине - РИА Новости, 10.03.2025

Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине

Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T22:38:00+03:00

2025-03-10T22:38:00+03:00

2025-03-10T22:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

бенин

россия

в мире

день победы

день победы. подготовка к празднику

празднование дня победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820077727_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae8171fa030bd435312943b310d0ec86.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в бенинском городе Котону, сообщило посольство РФ в Бенине. "Десятого марта в Китайском культурном центре Котону по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" при участии студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Мероприятие было организовано в рамках проекта "Восходящие звезды", - рассказали в диппредставительстве. Как сообщили в посольстве, концерт посетили представители министерства туризма, культуры и искусств Бенина, послы дружественных стран, бенинские общественные деятели, журналисты и представители деловых кругов, а также российские соотечественники. "В ходе концерта Максим Морозов (баритон), Александр Мартьянов (фортепиано) и Данила Алексеев (скрипка) исполнили произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, В.А. Моцарта и других классиков, а также ряд русских народных песен. В своем приветственном слове посол России в Котону Игорь Евдокимов поблагодарил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и фонд "Русский мир" за инициативу проведения в Бенине второй год подряд концерта с участием российских исполнителей, а также отметил важность организации подобного мероприятия в контексте активизации всего комплекса российско-африканского сотрудничества", - сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

https://ria.ru/20250304/pobeda-2002829303.html

бенин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, бенин, россия, в мире, день победы, день победы. подготовка к празднику, празднование дня победы