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Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине
Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине - РИА Новости, 10.03.2025
Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине
Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:38:00+03:00
2025-03-10T22:38:00+03:00
2025-03-10T22:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в бенинском городе Котону, сообщило посольство РФ в Бенине. "Десятого марта в Китайском культурном центре Котону по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" при участии студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Мероприятие было организовано в рамках проекта "Восходящие звезды", - рассказали в диппредставительстве. Как сообщили в посольстве, концерт посетили представители министерства туризма, культуры и искусств Бенина, послы дружественных стран, бенинские общественные деятели, журналисты и представители деловых кругов, а также российские соотечественники. "В ходе концерта Максим Морозов (баритон), Александр Мартьянов (фортепиано) и Данила Алексеев (скрипка) исполнили произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, В.А. Моцарта и других классиков, а также ряд русских народных песен. В своем приветственном слове посол России в Котону Игорь Евдокимов поблагодарил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и фонд "Русский мир" за инициативу проведения в Бенине второй год подряд концерта с участием российских исполнителей, а также отметил важность организации подобного мероприятия в контексте активизации всего комплекса российско-африканского сотрудничества", - сообщили в посольстве.
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80-летие победы в великой отечественной войне, бенин, россия, в мире, день победы, день победы. подготовка к празднику, празднование дня победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бенин, Россия, В мире, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, Празднование Дня Победы
Московские студенты выступили на концерте к 80-летию Победы в Бенине
В Бенине прошел концерт к 80-летию Победы с участием московских студентов
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" с участием студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в бенинском городе Котону, сообщило посольство РФ в Бенине.
"Десятого марта в Китайском культурном центре Котону по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки" при участии студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Мероприятие было организовано в рамках проекта "Восходящие звезды", - рассказали в диппредставительстве.
Как сообщили в посольстве, концерт посетили представители министерства туризма, культуры и искусств Бенина, послы дружественных стран, бенинские общественные деятели, журналисты и представители деловых кругов, а также российские соотечественники.
"В ходе концерта Максим Морозов (баритон), Александр Мартьянов (фортепиано) и Данила Алексеев (скрипка) исполнили произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, В.А. Моцарта и других классиков, а также ряд русских народных песен. В своем приветственном слове посол России в Котону Игорь Евдокимов поблагодарил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского и фонд "Русский мир" за инициативу проведения в Бенине второй год подряд концерта с участием российских исполнителей, а также отметил важность организации подобного мероприятия в контексте активизации всего комплекса российско-африканского сотрудничества", - сообщили в посольстве.