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Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 10.03.2025
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20:15 10.03.2025 (обновлено: 20:17 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kononenko-2004182505.html
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 10.03.2025
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством
Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта-рекордсмена Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством І степени", соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 10.03.2025
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2025-03-10T20:17:00+03:00
россия
олег кононенко
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта-рекордсмена Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством І степени", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством І степени" Кононенко Олега Дмитриевича - инструктора-космонавта-испытателя - заместителя начальника Центра по подготовке космонавтов - командира отряда космонавтов", - говорится в указе. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.
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россия, олег кононенко, владимир путин, космос - риа наука
Россия, Олег Кононенко, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством

Космонавт Кононенко получил орден "За заслуги перед Отечеством" І степени

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОлег Кононенко
Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Олег Кононенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта-рекордсмена Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством І степени", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством І степени" Кононенко Олега Дмитриевича - инструктора-космонавта-испытателя - заместителя начальника Центра по подготовке космонавтов - командира отряда космонавтов", - говорится в указе.
Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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