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Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством - РИА Новости, 10.03.2025
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством
Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта-рекордсмена Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством І степени", соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:15:00+03:00
2025-03-10T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта-рекордсмена Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством І степени", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством І степени" Кононенко Олега Дмитриевича - инструктора-космонавта-испытателя - заместителя начальника Центра по подготовке космонавтов - командира отряда космонавтов", - говорится в указе. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.
https://ria.ru/20250310/putin-2004164193.html
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россия, олег кононенко, владимир путин, космос - риа наука
Россия, Олег Кононенко, Владимир Путин, Космос - РИА Наука
Путин наградил космонавта-рекордсмена Кононенко за заслуги перед Отечеством
Космонавт Кононенко получил орден "За заслуги перед Отечеством" І степени