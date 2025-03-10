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Дюмин: опыт Бабушкина будет полезен в работе комиссии Госсовета по СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 10.03.2025 (обновлено: 17:37 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004151742.html
Дюмин: опыт Бабушкина будет полезен в работе комиссии Госсовета по СВО
Дюмин: опыт Бабушкина будет полезен в работе комиссии Госсовета по СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Дюмин: опыт Бабушкина будет полезен в работе комиссии Госсовета по СВО
Боевое прошлое и успешный опыт губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина будут способствовать решению всех вопросов деятельности новой комиссии Госсовета РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:30:00+03:00
2025-03-10T17:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
россия
астраханская область
алексей дюмин
игорь бабушкин
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Боевое прошлое и успешный опыт губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина будут способствовать решению всех вопросов деятельности новой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил журналистам помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников спецоперации. Также глава государства назначил Бабушкина руководителем комиссии. Дюмин отметил, что за плечами астраханского губернатора служба в специальном подразделении Российской Федерации. "Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии", - подчеркнул Дюмин.
https://ria.ru/20240827/putin--1968744256.html
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политика, россия, астраханская область, алексей дюмин, игорь бабушкин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Астраханская область, Алексей Дюмин, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
Дюмин: опыт Бабушкина будет полезен в работе комиссии Госсовета по СВО

Дюмин: опыт Бабушкина поможет решать вопросы поддержки ветеранов СВО и их семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Боевое прошлое и успешный опыт губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина будут способствовать решению всех вопросов деятельности новой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил журналистам помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников спецоперации. Также глава государства назначил Бабушкина руководителем комиссии.
Дюмин отметил, что за плечами астраханского губернатора служба в специальном подразделении Российской Федерации.
"Его боевое прошлое и успешный опыт работы на посту главы региона будут способствовать решению всех вопросов деятельности комиссии", - подчеркнул Дюмин.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Путин заявил, что астраханскому губернатору легко говорить с бойцами
27 августа 2024, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияАстраханская областьАлексей ДюминИгорь БабушкинВладимир Путин
 
 
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