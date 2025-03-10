https://ria.ru/20250310/komissiya-2004147489.html

Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО

Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО

Совершенствование медпомощи ветеранам и разработка дополнительных мер социальной поддержки отнесены к задачам комиссии Госсовета по поддержке участников СВО,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:15:00+03:00

2025-03-10T17:15:00+03:00

2025-03-10T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Совершенствование медпомощи ветеранам и разработка дополнительных мер социальной поддержки отнесены к задачам комиссии Госсовета по поддержке участников СВО, следует из положения комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий-участников СВО и членов их семей. Президент России Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации. "Основными задачами комиссии являются... разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам СВО и членам семей ветеранов боевых действий - участников СВО, а также иных мер связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников СВО к мирной жизни", - следует из документа. Кроме того, комиссия будет разрабатывать предложения по совершенствованию организации медицинской помощи, психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами в отношении ветеранов боевых действий - участников СВО, а также членов семей ветеранов боевых действий - участников СВО.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф