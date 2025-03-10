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Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004147489.html
Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО
Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО
Совершенствование медпомощи ветеранам и разработка дополнительных мер социальной поддержки отнесены к задачам комиссии Госсовета по поддержке участников СВО,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:15:00+03:00
2025-03-10T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Совершенствование медпомощи ветеранам и разработка дополнительных мер социальной поддержки отнесены к задачам комиссии Госсовета по поддержке участников СВО, следует из положения комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий-участников СВО и членов их семей. Президент России Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации. "Основными задачами комиссии являются... разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам СВО и членам семей ветеранов боевых действий - участников СВО, а также иных мер связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников СВО к мирной жизни", - следует из документа. Кроме того, комиссия будет разрабатывать предложения по совершенствованию организации медицинской помощи, психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами в отношении ветеранов боевых действий - участников СВО, а также членов семей ветеранов боевых действий - участников СВО.
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Комиссия Госсовета будет работать над мерами помощи ветеранам СВО

Комиссия Госсовета по поддержке участников СВО займется мерами помощи ветеранам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Совершенствование медпомощи ветеранам и разработка дополнительных мер социальной поддержки отнесены к задачам комиссии Госсовета по поддержке участников СВО, следует из положения комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий-участников СВО и членов их семей.
Президент России Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официальной и правовой информации.
«
"Основными задачами комиссии являются... разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам СВО и членам семей ветеранов боевых действий - участников СВО, а также иных мер связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников СВО к мирной жизни", - следует из документа.
Кроме того, комиссия будет разрабатывать предложения по совершенствованию организации медицинской помощи, психолого-психотерапевтической помощи, социального обслуживания, в том числе в рамках системы долговременного ухода, обеспечения техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами в отношении ветеранов боевых действий - участников СВО, а также членов семей ветеранов боевых действий - участников СВО.
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