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Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004143774.html
Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО
Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО
Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов-участников СВО и членов их семей будет заниматься мониторингом соответствующих мер помощи в регионах,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:59:00+03:00
2025-03-10T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов-участников СВО и членов их семей будет заниматься мониторингом соответствующих мер помощи в регионах, говорится в положении о комиссии. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей, ее возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальной и правовой информации. Этим же указом президент утвердил положение, в котором обозначены главные задачи новой комиссии. "Основными задачами комиссии являются... мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - говорится в документе.
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россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Общество
Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО

Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО будет мониторить помощь в регионах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов-участников СВО и членов их семей будет заниматься мониторингом соответствующих мер помощи в регионах, говорится в положении о комиссии.
Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей, ее возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальной и правовой информации. Этим же указом президент утвердил положение, в котором обозначены главные задачи новой комиссии.
"Основными задачами комиссии являются... мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАстраханская областьВладимир ПутинИгорь БабушкинОбщество
 
 
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