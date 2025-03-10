Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО
Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО будет мониторить помощь в регионах
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов-участников СВО и членов их семей будет заниматься мониторингом соответствующих мер помощи в регионах, говорится в положении о комиссии.
Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей, ее возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальной и правовой информации. Этим же указом президент утвердил положение, в котором обозначены главные задачи новой комиссии.
"Основными задачами комиссии являются... мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - говорится в документе.