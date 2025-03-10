https://ria.ru/20250310/komissiya-2004143774.html

Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО

Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Комиссия Госсовета займется мониторингом помощи ветеранам СВО

Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов-участников СВО и членов их семей будет заниматься мониторингом соответствующих мер помощи в регионах,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:59:00+03:00

2025-03-10T16:59:00+03:00

2025-03-10T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

астраханская область

владимир путин

игорь бабушкин

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов-участников СВО и членов их семей будет заниматься мониторингом соответствующих мер помощи в регионах, говорится в положении о комиссии. Президент РФ Владимир Путин поручил образовать комиссию Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей, ее возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальной и правовой информации. Этим же указом президент утвердил положение, в котором обозначены главные задачи новой комиссии. "Основными задачами комиссии являются... мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250310/putin-2004048353.html

россия

астраханская область

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Ольга Фомченкова

россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, общество