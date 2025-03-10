Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по поддержке участников СВО
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
Основные задачи комиссии:
- адаптация участников спецоперации к мирной жизни;
- улучшение медпомощи и социального обслуживания ветеранов СВО;
- обеспечение их средствами реабилитации и лекарствами;
- мониторинг мер помощи ветеранам боевых действий в регионах;
- разработка дополнительных мер социальной поддержки;
- координация работы федеральных и региональных органов власти и фонда "Защитники Отечества".
Глава государства назначил ее председателем губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
В понедельник Владимир Путин по итогам посещения центра "Защитники Отечества" утвердил перечень поручений по вопросу поддержки участников СВО.
Президент поставил задачи:
- разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки военным и их семьям;
- обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям участников спецоперации;
- освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода воевавших в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014-го;
- включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов;
- обеспечить механизм защиты выплат, установленных для несовершеннолетних детей погибших участников спецоперации;
- рассмотреть возможность распространить отдельные меры соцподдержки, предусмотренные для детей погибших участников СВО, на их несовершеннолетних братьев и сестер;
- распространить деятельность фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести;
- усовершенствовать систему материально-технического обеспечения региональных филиалов фонда "Защитники Отечества";
- установить по программе социального контракта отдельное направление поддержки ветеранов — участников СВО.