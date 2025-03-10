Рейтинг@Mail.ru
Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 10.03.2025 (обновлено: 17:25 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004140727.html
Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:43:00+03:00
2025-03-10T17:25:00+03:00
владимир путин
игорь бабушкин
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.Основные задачи комиссии:Глава государства назначил ее председателем губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.В понедельник Владимир Путин по итогам посещения центра "Защитники Отечества" утвердил перечень поручений по вопросу поддержки участников СВО.Президент поставил задачи:
https://ria.ru/20250217/tsivileva-1999769681.html
https://ria.ru/20250227/voennye-2001965338.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, игорь бабушкин, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика
Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Путин подписал указ о создании комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.
Основные задачи комиссии:
  • адаптация участников спецоперации к мирной жизни;
  • улучшение медпомощи и социального обслуживания ветеранов СВО;
  • обеспечение их средствами реабилитации и лекарствами;
  • мониторинг мер помощи ветеранам боевых действий в регионах;
  • разработка дополнительных мер социальной поддержки;
  • координация работы федеральных и региональных органов власти и фонда "Защитники Отечества".
Глава государства назначил ее председателем губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
Статс-секретарь — замминистра обороны России, председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Анна Цивилева: наша задача — полностью вернуть ветеранов в мирную жизнь
17 февраля, 12:00
В понедельник Владимир Путин по итогам посещения центра "Защитники Отечества" утвердил перечень поручений по вопросу поддержки участников СВО.
Президент поставил задачи:
  • разработать базовый стандарт предоставления региональных мер соцподдержки военным и их семьям;
  • обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям участников спецоперации;
  • освободить от службы по призыву граждан, не менее полугода воевавших в составе сил ДНР и ЛНР с мая 2014-го;
  • включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов;
  • обеспечить механизм защиты выплат, установленных для несовершеннолетних детей погибших участников спецоперации;
  • рассмотреть возможность распространить отдельные меры соцподдержки, предусмотренные для детей погибших участников СВО, на их несовершеннолетних братьев и сестер;
  • распространить деятельность фонда "Защитники Отечества" на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести;
  • усовершенствовать систему материально-технического обеспечения региональных филиалов фонда "Защитники Отечества";
  • установить по программе социального контракта отдельное направление поддержки ветеранов — участников СВО.
Российский военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Военные, служащие в курском приграничье, смогут получить статус ветеранов
27 февраля, 15:19
 
Владимир ПутинИгорь БабушкинПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала