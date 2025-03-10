https://ria.ru/20250310/komissiya-2004140727.html

Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Путин учредил комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:43:00+03:00

2025-03-10T16:43:00+03:00

2025-03-10T17:25:00+03:00

владимир путин

игорь бабушкин

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин учредил комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.Основные задачи комиссии:Глава государства назначил ее председателем губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.В понедельник Владимир Путин по итогам посещения центра "Защитники Отечества" утвердил перечень поручений по вопросу поддержки участников СВО.Президент поставил задачи:

https://ria.ru/20250217/tsivileva-1999769681.html

https://ria.ru/20250227/voennye-2001965338.html

донецкая народная республика

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владимир путин, игорь бабушкин, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика