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Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:41:00+03:00
2025-03-10T16:41:00+03:00
2025-03-10T16:53:00+03:00
астраханская область
общество
специальная военная операция на украине
игорь бабушкин
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официальной и правовой информации."Назначить председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей губернатора Астраханской области Бабушкина И. Ю", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, общество, игорь бабушкин, владимир путин, вооруженные силы рф
Астраханская область, Общество, Специальная военная операция на Украине, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Путин назначил Бабушкина главой комиссии Госсовета по поддержке участников СВО