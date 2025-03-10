https://ria.ru/20250310/komissiya-2004140027.html

Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:41:00+03:00

2025-03-10T16:41:00+03:00

2025-03-10T16:53:00+03:00

астраханская область

общество

специальная военная операция на украине

игорь бабушкин

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официальной и правовой информации."Назначить председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей губернатора Астраханской области Бабушкина И. Ю", - говорится в документе.

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, общество, игорь бабушкин, владимир путин, вооруженные силы рф