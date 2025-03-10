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Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 10.03.2025 (обновлено: 16:53 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004140027.html
Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:41:00+03:00
2025-03-10T16:53:00+03:00
астраханская область
общество
специальная военная операция на украине
игорь бабушкин
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официальной и правовой информации."Назначить председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей губернатора Астраханской области Бабушкина И. Ю", - говорится в документе.
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астраханская область, общество, игорь бабушкин, владимир путин, вооруженные силы рф
Астраханская область, Общество, Специальная военная операция на Украине, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Бабушкин возглавит комиссию Госсовета по поддержке участников СВО

Путин назначил Бабушкина главой комиссии Госсовета по поддержке участников СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Бабушкин
Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Игорь Бабушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавит новую комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официальной и правовой информации.
"Назначить председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей губернатора Астраханской области Бабушкина И. Ю", - говорится в документе.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьОбществоИгорь БабушкинВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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