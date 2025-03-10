https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни

Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни - РИА Новости, 10.03.2025

Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни

Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется вопросами адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:39:00+03:00

2025-03-10T16:39:00+03:00

2025-03-10T16:54:00+03:00

общество

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется вопросами адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, сообщается в положении о комиссии.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей."Основными задачами комиссии являются: разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

https://ria.ru/20230403/zaschitniki_otechestva-1862692088.html

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общество, владимир путин, россия