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Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 10.03.2025 (обновлено: 16:54 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни
Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни - РИА Новости, 10.03.2025
Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни
Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется вопросами адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, сообщается в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:39:00+03:00
2025-03-10T16:54:00+03:00
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется вопросами адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, сообщается в положении о комиссии.Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей."Основными задачами комиссии являются: разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни

Комиссия Госсовета по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новая комиссия Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей займется вопросами адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни, сообщается в положении о комиссии.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей.
"Основными задачами комиссии являются: разработка дополнительных мер социальной поддержки и помощи для предоставления ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции к мирной жизни", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
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