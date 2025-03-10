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Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 10.03.2025 (обновлено: 23:41 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kislorod-2004099190.html
Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО
Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025
Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО
Боец, запросивший у правительства Курской области кислородные баллоны, сделал заявку без соблюдения определенного порядка, написал врио губернатора Александр... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:34:00+03:00
2025-03-10T23:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
безопасность
апти алаудинов
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КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Боец, запросивший у правительства Курской области кислородные баллоны, сделал заявку без соблюдения определенного порядка, написал врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Рассказываю, как все было на самом деле, — не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Для этого необходимо соблюдать определенный порядок", — указано в посте.Врио главы региона пояснил, что его помощники получили голосовые сообщения от военного с позывным Моисей. Боец заявил, что его подразделение выполняет задачи в Курской области, и попросил кислородные баллоны. При этом он сказал, что служит в спецназе, но не привел других подробностей и не назвал своих точных данных. Бойцу предложили связаться по закрытой военной связи, но он ответил, что связь отсутствует. Позднее Моисей не прислал официальную заявку."Направлять помощь непонятно куда и кому по телефонному звонку мы не можем. Это не частные деньги, и за них требуется отчет", — сообщил Хинштейн.Согласно действующему алгоритму, заявки направляют командиры частей и подразделений, затем их согласовывают с командованием. Выяснилось, что Моисей — оператор беспилотников в подразделении, приданном к спецназу "Ахмат". При этом у него не было полномочий напрямую обращаться за помощью к региону.Хинштейн отметил, что эту информацию подтвердил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, которого возмутили действия подчиненного, в ситуации будут разбираться.Врио губернатора добавил, что находится на связи с Алаудиновым, никаких сложностей в работе со спецназом "Ахмат" никогда не возникало, все проблемные вопросы решают сразу.Хинштейн добавил, что правительство региона всегда оперативно реагирует на запросы из воинских частей и продолжит это делать.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20250310/minoborony-2004098534.html
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курская область, россия, александр хинштейн, безопасность, апти алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Безопасность, Апти Алаудинов
Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО

Хинштейн опроверг отказ в поставке кислородных баллонов бойцам "Ахмата"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Боец, запросивший у правительства Курской области кислородные баллоны, сделал заявку без соблюдения определенного порядка, написал врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Рассказываю, как все было на самом деле, — не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Для этого необходимо соблюдать определенный порядок", — указано в посте.
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Врио главы региона пояснил, что его помощники получили голосовые сообщения от военного с позывным Моисей. Боец заявил, что его подразделение выполняет задачи в Курской области, и попросил кислородные баллоны. При этом он сказал, что служит в спецназе, но не привел других подробностей и не назвал своих точных данных. Бойцу предложили связаться по закрытой военной связи, но он ответил, что связь отсутствует. Позднее Моисей не прислал официальную заявку.
"Направлять помощь непонятно куда и кому по телефонному звонку мы не можем. Это не частные деньги, и за них требуется отчет", — сообщил Хинштейн.
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Согласно действующему алгоритму, заявки направляют командиры частей и подразделений, затем их согласовывают с командованием. Выяснилось, что Моисей — оператор беспилотников в подразделении, приданном к спецназу "Ахмат". При этом у него не было полномочий напрямую обращаться за помощью к региону.
Хинштейн отметил, что эту информацию подтвердил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, которого возмутили действия подчиненного, в ситуации будут разбираться.
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Врио губернатора добавил, что находится на связи с Алаудиновым, никаких сложностей в работе со спецназом "Ахмат" никогда не возникало, все проблемные вопросы решают сразу.
Хинштейн добавил, что правительство региона всегда оперативно реагирует на запросы из воинских частей и продолжит это делать.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександр ХинштейнБезопасностьАпти Алаудинов
 
 
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