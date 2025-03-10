https://ria.ru/20250310/kislorod-2004099190.html

Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО

Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО - РИА Новости, 10.03.2025

Хинштейн разъяснил ситуацию с поставкой кислородных баллонов участникам СВО

Боец, запросивший у правительства Курской области кислородные баллоны, сделал заявку без соблюдения определенного порядка, написал врио губернатора Александр... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:34:00+03:00

2025-03-10T14:34:00+03:00

2025-03-10T23:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

безопасность

апти алаудинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8cee4e9c61722768a04070265d7703c.jpg

КУРСК, 10 мар — РИА Новости. Боец, запросивший у правительства Курской области кислородные баллоны, сделал заявку без соблюдения определенного порядка, написал врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Рассказываю, как все было на самом деле, — не в целях оправдания, а чтобы напомнить нашим военнослужащим, что они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку. Для этого необходимо соблюдать определенный порядок", — указано в посте.Врио главы региона пояснил, что его помощники получили голосовые сообщения от военного с позывным Моисей. Боец заявил, что его подразделение выполняет задачи в Курской области, и попросил кислородные баллоны. При этом он сказал, что служит в спецназе, но не привел других подробностей и не назвал своих точных данных. Бойцу предложили связаться по закрытой военной связи, но он ответил, что связь отсутствует. Позднее Моисей не прислал официальную заявку."Направлять помощь непонятно куда и кому по телефонному звонку мы не можем. Это не частные деньги, и за них требуется отчет", — сообщил Хинштейн.Согласно действующему алгоритму, заявки направляют командиры частей и подразделений, затем их согласовывают с командованием. Выяснилось, что Моисей — оператор беспилотников в подразделении, приданном к спецназу "Ахмат". При этом у него не было полномочий напрямую обращаться за помощью к региону.Хинштейн отметил, что эту информацию подтвердил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, которого возмутили действия подчиненного, в ситуации будут разбираться.Врио губернатора добавил, что находится на связи с Алаудиновым, никаких сложностей в работе со спецназом "Ахмат" никогда не возникало, все проблемные вопросы решают сразу.Хинштейн добавил, что правительство региона всегда оперативно реагирует на запросы из воинских частей и продолжит это делать.

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20250310/minoborony-2004098534.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, александр хинштейн, безопасность, апти алаудинов