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Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Стивена Кинга - РИА Новости, 10.03.2025
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15:12 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/king-2004114121.html
Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Стивена Кинга
Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Стивена Кинга - РИА Новости, 10.03.2025
Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Стивена Кинга
Два дежурных метеоролога госпитализированы после нападения на метеостанцию в столичном регионе Болгарии, представитель прокуратуры сравнил инцидент с романом... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Два дежурных метеоролога госпитализированы после нападения на метеостанцию в столичном регионе Болгарии, представитель прокуратуры сравнил инцидент с романом Стивена Кинга, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Нападение произошло в ночь на понедельник. Нападавший проник в здание метеостанции на горе Мургаш через окно и жестоко избил супружескую пару, которая находилась на дежурстве. Жертвам удалось выбраться и вызвать помощь. В настоящее время агрессор задержан, им оказался 32-летний житель Софии без криминального прошлого и без истории психических заболеваний. "Он не идет на контакт, абсолютно нелогичное поведение, нелогичные поступки, но очень жестокие побои... Расследование продолжается, мы не можем спекулировать версиями. Это буквально дело, достойное романа Стивена Кинга", - сказал пресс-секретарь Софийской районной прокуратуры Николай Николаев. Пара метеорологов госпитализирована с многочисленными травмами и переломами. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное. С момента инцидента на станции не проводится никаких измерений и наблюдений.
https://ria.ru/20250221/king-2000711883.html
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болгария, софия (город), стивен кинг, николай николаев, в мире
Болгария, София (город), Стивен Кинг, Николай Николаев, В мире
Нападение на метеостанцию в Болгарии сравнили с романом Стивена Кинга

Прокуратура Болгарии сравнила нападение на метеостанцию с романом Стивена Кинга

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги Болгаии и Евросоюза
Флаги Болгаии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Два дежурных метеоролога госпитализированы после нападения на метеостанцию в столичном регионе Болгарии, представитель прокуратуры сравнил инцидент с романом Стивена Кинга, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Нападение произошло в ночь на понедельник. Нападавший проник в здание метеостанции на горе Мургаш через окно и жестоко избил супружескую пару, которая находилась на дежурстве. Жертвам удалось выбраться и вызвать помощь. В настоящее время агрессор задержан, им оказался 32-летний житель Софии без криминального прошлого и без истории психических заболеваний.
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21 февраля, 09:39
«
"Он не идет на контакт, абсолютно нелогичное поведение, нелогичные поступки, но очень жестокие побои... Расследование продолжается, мы не можем спекулировать версиями. Это буквально дело, достойное романа Стивена Кинга", - сказал пресс-секретарь Софийской районной прокуратуры Николай Николаев.
Пара метеорологов госпитализирована с многочисленными травмами и переломами. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.
С момента инцидента на станции не проводится никаких измерений и наблюдений.
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