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"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 10.03.2025 (обновлено: 23:11 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kiev-2004114743.html
"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии
"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии - РИА Новости, 10.03.2025
"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии
Если киевский режим не заключит перемирие в ближайшее время, Украине придется выбирать между катастрофой и ужасом, заявил Полковник СБУ в отставке Олег Стариков РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:16:00+03:00
2025-03-10T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
дональд трамп
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если киевский режим не заключит перемирие в ближайшее время, Украине придется выбирать между катастрофой и ужасом, заявил Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Иваницкий про главное".&quot;Сейчас есть варианты — плохой и очень плохой. Через шесть месяцев будут очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический&quot;, — спрогнозировал он.По словам офицера, чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий отойдет России.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
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в мире, киев, украина, россия, дональд трамп, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дональд Трамп, Служба безопасности Украины
"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии

Стариков: без перемирия Украина будет выбирать между катастрофой и ужасом

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если киевский режим не заключит перемирие в ближайшее время, Украине придется выбирать между катастрофой и ужасом, заявил Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Иваницкий про главное".
«

"Сейчас есть варианты — плохой и очень плохой. Через шесть месяцев будут очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический", — спрогнозировал он.

По словам офицера, чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий отойдет России.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
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