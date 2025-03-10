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"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии
"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии - РИА Новости, 10.03.2025
"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии
Если киевский режим не заключит перемирие в ближайшее время, Украине придется выбирать между катастрофой и ужасом, заявил Полковник СБУ в отставке Олег Стариков РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:16:00+03:00
2025-03-10T15:16:00+03:00
2025-03-10T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Если киевский режим не заключит перемирие в ближайшее время, Украине придется выбирать между катастрофой и ужасом, заявил Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Иваницкий про главное"."Сейчас есть варианты — плохой и очень плохой. Через шесть месяцев будут очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический", — спрогнозировал он.По словам офицера, чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий отойдет России.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
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"Катастрофа или ужас": в Киеве сделали тревожное заявление о перемирии
Стариков: без перемирия Украина будет выбирать между катастрофой и ужасом