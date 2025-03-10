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В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
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08:26 10.03.2025 (обновлено: 12:16 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kiev-2004001155.html
В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа, пишут СМИ
В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа, пишут СМИ
В центре Киева переименуют два кафе, названные в честь президента США Дональда Трампа, пишет Sun. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:26:00+03:00
2025-03-10T12:16:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
киев
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В центре Киева переименуют два кафе, названные в честь президента США Дональда Трампа, пишет Sun."Два кафе на Украине, названные в честь Трампа, содрали свои вывески в гневе на президента США. &lt;…&gt; Владелец &lt;…&gt; (заведений. — Прим. ред.), расположенных в миле (1,6 километра. — Прим. ред.) друг от друга в центре Киева, поручил стереть названия вскоре после того, как Белый дом отказал стране в поставках оружия и разведывательных данных", — говорится в статье.По данным газеты, новые названия заведений станут известны позднее в этом месяце.На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом."Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003925399.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, киев, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа, пишут СМИ

Sun: два кафе в Киеве, названные в честь Трампа, решили переименовать

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В центре Киева переименуют два кафе, названные в честь президента США Дональда Трампа, пишет Sun.
"Два кафе на Украине, названные в честь Трампа, содрали свои вывески в гневе на президента США. <…> Владелец <…> (заведений. — Прим. ред.), расположенных в миле (1,6 километра. — Прим. ред.) друг от друга в центре Киева, поручил стереть названия вскоре после того, как Белый дом отказал стране в поставках оружия и разведывательных данных", — говорится в статье.
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По данным газеты, новые названия заведений станут известны позднее в этом месяце.
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
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В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАКиевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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