В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа, пишут СМИ
Sun: два кафе в Киеве, названные в честь Трампа, решили переименовать
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В центре Киева переименуют два кафе, названные в честь президента США Дональда Трампа, пишет Sun.
"Два кафе на Украине, названные в честь Трампа, содрали свои вывески в гневе на президента США. <…> Владелец <…> (заведений. — Прим. ред.), расположенных в миле (1,6 километра. — Прим. ред.) друг от друга в центре Киева, поручил стереть названия вскоре после того, как Белый дом отказал стране в поставках оружия и разведывательных данных", — говорится в статье.
По данным газеты, новые названия заведений станут известны позднее в этом месяце.
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
"Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.
В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.