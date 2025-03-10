https://ria.ru/20250310/khirurg-2004001514.html

Российский хирург провел уникальную операцию в Узбекистане

Российский хирург провел уникальную операцию в Узбекистане - РИА Новости, 10.03.2025

Российский хирург провел уникальную операцию в Узбекистане

Заведующий отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Алексей Пелеганчук провел в Узбекистане мастер-класс для... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:35:00+03:00

2025-03-10T08:35:00+03:00

2025-03-10T14:30:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 10 мар — РИА Новости. Заведующий отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Алексей Пелеганчук провел в Узбекистане мастер-класс для местных коллег, а также уникальную операцию на позвоночнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. По данным пресс-службы, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии в Ташкенте ежегодно проводятся более 11 тысяч операций, около 60 процентов из них — высокотехнологичные. "Одно из таких сложных вмешательств недавно успешно выполнено совместно с заведующим отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук Алексеем Пелеганчуком", — сказал представитель Минздрава. По данным ведомства, 60-летнему пациенту из Бухарской области была успешно проведена реконструктивная операция на позвоночнике. В ходе обследования, проведенного специалистами центра, было выявлено, что из-за нестабильности пояснично-крестцового отдела позвоночника произошло давление нервных корешков в этой зоне. "К счастью, после этой высокотехнологичной операции пациент полностью избавился от беспокоящей его проблемы. Вся операция прошла штатно", — уточнили в пресс-службе. Специалист из России также провел для врачей центра мастер-класс, где подробно рассказал о новых высокотехнологичных методах хирургического вмешательства, применяемых в данной сфере, их внедрении в практику, добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20240824/nejrohirurgi-1968211876.html

https://ria.ru/20241216/ural-1989399045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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