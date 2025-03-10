Российский хирург провел уникальную операцию в Узбекистане
Хирург из РФ Пелеганчук провел в Ташкенте уникальную операцию на позвоночнике
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги/TelegramЗаведующий отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Алексей Пелеганчук провел уникальную операцию в Узбекистане
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги/Telegram
Заведующий отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Алексей Пелеганчук провел уникальную операцию в Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 10 мар — РИА Новости. Заведующий отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Алексей Пелеганчук провел в Узбекистане мастер-класс для местных коллег, а также уникальную операцию на позвоночнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
По данным пресс-службы, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии в Ташкенте ежегодно проводятся более 11 тысяч операций, около 60 процентов из них — высокотехнологичные.
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"Одно из таких сложных вмешательств недавно успешно выполнено совместно с заведующим отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук Алексеем Пелеганчуком", — сказал представитель Минздрава.
По данным ведомства, 60-летнему пациенту из Бухарской области была успешно проведена реконструктивная операция на позвоночнике. В ходе обследования, проведенного специалистами центра, было выявлено, что из-за нестабильности пояснично-крестцового отдела позвоночника произошло давление нервных корешков в этой зоне.
"К счастью, после этой высокотехнологичной операции пациент полностью избавился от беспокоящей его проблемы. Вся операция прошла штатно", — уточнили в пресс-службе.
Специалист из России также провел для врачей центра мастер-класс, где подробно рассказал о новых высокотехнологичных методах хирургического вмешательства, применяемых в данной сфере, их внедрении в практику, добавили в Минздраве.
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