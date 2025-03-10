Журналистка Кеворкова* не признала вину по делу об оправдании терроризма
Журналистка Надежда Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖурналистка Надежда Кеворкова на заседании суда
Журналистка Надежда Кеворкова на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Журналистка Надежда Кеворкова* подтвердила в суде, что не признает вину по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-ого Западного окружного военного суда.
Сегодня военный суд приступил к рассмотрению дела по существу.
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"Нет", - заявила она после оглашения обвинения на соответствующий вопрос судьи.
Более подробно высказать свою позицию Кеворкова* планирует в прениях сторон.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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