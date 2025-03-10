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Журналистка Кеворкова* не признала вину по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 10.03.2025
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15:16 10.03.2025 (обновлено: 16:11 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kevorkova-2004114559.html
Журналистка Кеворкова* не признала вину по делу об оправдании терроризма
Журналистка Кеворкова* не признала вину по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 10.03.2025
Журналистка Кеворкова* не признала вину по делу об оправдании терроризма
Журналистка Надежда Кеворкова* подтвердила в суде, что не признает вину по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, передает корреспондент РИА РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:16:00+03:00
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цар
надежда кеворкова
орхан джемаль
талибан
оон
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Журналистка Надежда Кеворкова* подтвердила в суде, что не признает вину по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-ого Западного окружного военного суда. Сегодня военный суд приступил к рассмотрению дела по существу. "Нет", - заявила она после оглашения обвинения на соответствующий вопрос судьи. Более подробно высказать свою позицию Кеворкова* планирует в прениях сторон. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241121/terrorizm-1984952665.html
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цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, талибан, оон, россия, происшествия
ЦАР, Надежда Кеворкова, Орхан Джемаль, Талибан, ООН, Россия, Происшествия
Журналистка Кеворкова* не признала вину по делу об оправдании терроризма

Журналистка Надежда Кеворкова не признала вину по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖурналистка Надежда Кеворкова на заседании суда
Журналистка Надежда Кеворкова на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Журналистка Надежда Кеворкова на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Журналистка Надежда Кеворкова* подтвердила в суде, что не признает вину по делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-ого Западного окружного военного суда.
Сегодня военный суд приступил к рассмотрению дела по существу.
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"Нет", - заявила она после оглашения обвинения на соответствующий вопрос судьи.
Более подробно высказать свою позицию Кеворкова* планирует в прениях сторон.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в посте в Telegram-канале. В день ареста в мае 2024 года Кеворкова* заявила, что вину не признает. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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24 декабря 2024, 12:02
 
ЦАРНадежда КеворковаОрхан ДжемальТалибанООНРоссияПроисшествия
 
 
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