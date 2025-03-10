https://ria.ru/20250310/kellog-2004133571.html

Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях

Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях - РИА Новости, 10.03.2025

Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях

Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:18:00+03:00

2025-03-10T16:18:00+03:00

2025-03-10T16:32:00+03:00

сша

киев

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украина

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф."Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html

сша

киев

украина

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сша, киев, в мире, дональд трамп, украина, стив уиткофф