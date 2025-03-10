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Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях - РИА Новости, 10.03.2025
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16:18 10.03.2025 (обновлено: 16:32 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kellog-2004133571.html
Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях
Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях - РИА Новости, 10.03.2025
Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях
Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:18:00+03:00
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сша
киев
в мире
дональд трамп
украина
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф."Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
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сша, киев, в мире, дональд трамп, украина, стив уиткофф
США, Киев, В мире, Дональд Трамп, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях

Уиткофф: США не приостанавливали обмен разведданными с Киевом для оборонных нужд

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
"Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
США почти возобновили передачу разведданных Украине, заявил Трамп
Вчера, 02:30
 
СШАКиевВ миреДональд ТрампУкраинаСтив Уиткофф
 
 
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