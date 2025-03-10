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Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях
Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях - РИА Новости, 10.03.2025
Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях
Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:18:00+03:00
2025-03-10T16:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной для ее оборонных нужд, заявил в понедельник спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф."Насколько мне известно, мы никогда не отключали передачу разведывательной информации, если речь идет о чем-то, что необходимо украинцам для обороны. Это никогда не прекращалось", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
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сша, киев, в мире, дональд трамп, украина, стив уиткофф
США, Киев, В мире, Дональд Трамп, Украина, Стив Уиткофф
Уиткофф подтвердил обмен разведданными США с Киевом в оборонных целях
Уиткофф: США не приостанавливали обмен разведданными с Киевом для оборонных нужд