https://ria.ru/20250310/kazan-2004140971.html

На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело

На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело - РИА Новости, 10.03.2025

На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело

На водителя автобуса, пассажиров которого сбил автомобиль на остановке в Казани, заведено административное дело за остановку не в первом ряду проезжей части,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:45:00+03:00

2025-03-10T16:45:00+03:00

2025-03-10T16:45:00+03:00

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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. На водителя автобуса, пассажиров которого сбил автомобиль на остановке в Казани, заведено административное дело за остановку не в первом ряду проезжей части, сообщает МВД по Татарстану. "В отношении водителя автобуса, 35-летней жительницы Казани с водительским стажем 10 лет, возбуждено административное производство по статье 12.19 КоАП РФ - остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших - ребенок 12 лет.

https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html

https://ria.ru/20250310/dtp-2004070023.html

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происшествия, казань, россия