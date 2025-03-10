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На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
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16:45 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kazan-2004140971.html
На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело
На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело - РИА Новости, 10.03.2025
На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело
На водителя автобуса, пассажиров которого сбил автомобиль на остановке в Казани, заведено административное дело за остановку не в первом ряду проезжей части,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:45:00+03:00
2025-03-10T16:45:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. На водителя автобуса, пассажиров которого сбил автомобиль на остановке в Казани, заведено административное дело за остановку не в первом ряду проезжей части, сообщает МВД по Татарстану. "В отношении водителя автобуса, 35-летней жительницы Казани с водительским стажем 10 лет, возбуждено административное производство по статье 12.19 КоАП РФ - остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части", - говорится в сообщении. По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших - ребенок 12 лет.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004134481.html
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
На водителя автобуса, пассажиров которого сбили в Казани, завели дело

На водителя автобуса в Казани завели дело за остановку не в первом ряду

© Фото : соцсетиМесто ДТП в Казани
Место ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Место ДТП в Казани
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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. На водителя автобуса, пассажиров которого сбил автомобиль на остановке в Казани, заведено административное дело за остановку не в первом ряду проезжей части, сообщает МВД по Татарстану.
«
"В отношении водителя автобуса, 35-летней жительницы Казани с водительским стажем 10 лет, возбуждено административное производство по статье 12.19 КоАП РФ - остановка или стоянка транспортного средства далее первого ряда края проезжей части", - говорится в сообщении.
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Водитель, сбивший людей на остановке в Казани, назвал причину ДТП
Вчера, 16:20
По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших - ребенок 12 лет.
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