https://ria.ru/20250310/kazan-2004126071.html

Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео

Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео - РИА Новости, 10.03.2025

Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео

Момент наезда автомобиля на остановку с людьми в Казани попал на видео. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из стоящего на остановке автобуса... РИА Новости, 10.03.2025

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происшествия

казань

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Момент наезда автомобиля на остановку с людьми в Казани попал на видео. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из стоящего на остановке автобуса выходят пассажиры, и именно в этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.В Минздраве Татарстана сообщили о 11 пострадавших, девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка. Трое взрослых — в тяжелом состоянии. Позднее троих человек выписали. Двоим пострадавшим не потребовалась госпитализация. По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского.Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, его привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.

https://ria.ru/20250310/dtp-2004089972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент наезда автомобиля на людей в Казани Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2025-03-10T15:57 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, россия