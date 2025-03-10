Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео
Камера видеонаблюдения сняла момент наезда автомобиля на остановку в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Момент наезда автомобиля на остановку с людьми в Казани попал на видео.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из стоящего на остановке автобуса выходят пассажиры, и именно в этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.
В Минздраве Татарстана сообщили о 11 пострадавших, девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка. Трое взрослых — в тяжелом состоянии. Позднее троих человек выписали. Двоим пострадавшим не потребовалась госпитализация.
По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из стоящего на остановке автобуса выходят пассажиры, и именно в этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.
В Минздраве Татарстана сообщили о 11 пострадавших, девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка. Трое взрослых — в тяжелом состоянии. Позднее троих человек выписали. Двоим пострадавшим не потребовалась госпитализация.
По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского.
Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, его привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.