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Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео - РИА Новости, 10.03.2025
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15:57 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kazan-2004126071.html
Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео
Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео - РИА Новости, 10.03.2025
Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео
Момент наезда автомобиля на остановку с людьми в Казани попал на видео. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из стоящего на остановке автобуса... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:57:00+03:00
2025-03-10T15:57:00+03:00
происшествия
казань
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Момент наезда автомобиля на остановку с людьми в Казани попал на видео. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из стоящего на остановке автобуса выходят пассажиры, и именно в этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.В Минздраве Татарстана сообщили о 11 пострадавших, девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка. Трое взрослых — в тяжелом состоянии. Позднее троих человек выписали. Двоим пострадавшим не потребовалась госпитализация. По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского.Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, его привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.
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Момент наезда автомобиля на людей в Казани
Водитель автомобиля, сбившего людей на остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
Момент наезда автомобиля на людей в Казани попал на видео

Камера видеонаблюдения сняла момент наезда автомобиля на остановку в Казани

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Момент наезда автомобиля на остановку с людьми в Казани попал на видео.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что из стоящего на остановке автобуса выходят пассажиры, и именно в этот момент в них на скорости въезжает автомобиль.

В Минздраве Татарстана сообщили о 11 пострадавших, девять человек доставили в больницу, включая 12-летнего ребенка. Трое взрослых — в тяжелом состоянии. Позднее троих человек выписали. Двоим пострадавшим не потребовалась госпитализация.

По данным прокуратуры Татарстана, водитель на арендованной машине пытался объехать автобус на улице Вишневского.
Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, его привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.
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