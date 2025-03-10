https://ria.ru/20250310/kazan-2004121987.html

Трех пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Казани выписали

Трех пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Казани выписали - РИА Новости, 10.03.2025

Трех пострадавших при наезде автомобиля на остановку в Казани выписали

Трое из девяти госпитализированных пострадавших при наезде автомобиля на автобусную остановку в Казани выписаны на амбулаторное лечение, сообщает минздрав... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:45:00+03:00

2025-03-10T15:45:00+03:00

2025-03-10T15:48:00+03:00

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КАЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Трое из девяти госпитализированных пострадавших при наезде автомобиля на автобусную остановку в Казани выписаны на амбулаторное лечение, сообщает минздрав Татарстана.По данным МВД по Татарстану, водитель арендованного автомобиля "Москвич", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.По данным минздрава Татарстана, всего в результате наезда пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. В числе пострадавших один ребенок 12 лет, он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Восемь взрослых находятся в казанской горбольнице N7."Три пациента из восьми госпитализированных в городскую клиническую больницу N7 были выписаны и направлены на амбулаторное лечение после проведения комплексного обследования и оказания медицинской помощи в клинике", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250310/kazan-2004108698.html

https://ria.ru/20250309/dtp-2003937686.html

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происшествия, казань, россия