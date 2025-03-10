https://ria.ru/20250310/kazan-2004108698.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Казани
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Казани - РИА Новости, 10.03.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Казани
Трое пострадавших в происшествии на автобусной остановке в Казани находятся в тяжелом состоянии, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:51:00+03:00
2025-03-10T14:51:00+03:00
2025-03-10T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Трое пострадавших в происшествии на автобусной остановке в Казани находятся в тяжелом состоянии, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. По данным полиции, водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского в направлении улицы Достоевского, пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. "Пострадавшим в происшествии на автобусной остановке в Казани будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. В происшествии пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Девять из них, включая ребенка, госпитализированы. Трое взрослых - в тяжелом состоянии",- говорится в сообщении. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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Автомобиль наехал на остановку в Казани. Кадры с места ДТП
Наезд на людей на остановке общественного транспорта в Казани произошел на арендованном автомобиле, когда водитель пытался объехать автобус, сообщила прокуратура Татарстана.
2025-03-10T14:51
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Казани
Минздрав: трое пострадавших при ДТП в Казани находятся в тяжелом состоянии