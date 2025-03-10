https://ria.ru/20250310/kartina-2004163826.html

Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ

Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ

Музей в Италии безуспешно пытается уговорить жительницу Великобритании вернуть картину, похищенную из его коллекции более 50 лет назад, сообщает газета... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:29:00+03:00

2025-03-10T18:29:00+03:00

2025-03-10T18:29:00+03:00

культура

италия

великобритания

норфолк (виргиния)

интерпол

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004163507_0:223:1099:841_1920x0_80_0_0_828aa56caf106d7644cd2370c0f59d3b.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Музей в Италии безуспешно пытается уговорить жительницу Великобритании вернуть картину, похищенную из его коллекции более 50 лет назад, сообщает газета Guardian. Картина XVI века "Мадонна с младенцем" кисти Антонио Соларио была украдена из музея в городе Беллуно в 1973 году. Она попала во владение британской подданной Барбары де Дожа, муж которой в свое время купил полотно, не зная, что речь идет об украденном предмете искусства. В 2017 году де Дожа пыталась продать "Мадонну с младенцем" через региональный аукционный дом, и благодаря этому картину заметили эксперты, связанные с музеем Беллуно. Они уведомили власти, что в списках Интерпола и итальянских карабинеров полотно числится в списках "наиболее разыскиваемых". Однако из-за помех, вызванных пандемией COVID-19, итальянская сторона не успела предоставить соответствующие документы, поэтому в 2020 году картина была передана обратно де Дожа. С этого момента представители музея и эксперты уговаривают женщину вернуть картину. Британская полиция, в свою очередь, отказывается рассматривать казус как уголовное дело, поскольку де Дожа не совершала никакого преступления. Кристофер Маринелло, основатель компании Art Recovery International, которая занимается вопросами похищенных произведений искусства, заявляет о бесперспективности позиции жительницы графства Норфолк. "Ее муж не мог заплатить больше пары сотен в 1973 году. Сейчас это стоит, наверное, 60-80 тысяч фунтов. Она отказывается сотрудничать, пока ей не выплатят полную стоимость, но она никогда не сможет продать картину. Ни один легальный аукционный дом к ней не прикоснется", - заявил Маринеллло. Пока что англичанка отказывается следовать советам экспертов.

https://ria.ru/20241226/kartina-1991361435.html

https://ria.ru/20250209/italiya-1998261279.html

италия

великобритания

норфолк (виргиния)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, великобритания, норфолк (виргиния), интерпол, в мире