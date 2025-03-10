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Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
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Культура
 
18:29 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kartina-2004163826.html
Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ
Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2025
Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ
Музей в Италии безуспешно пытается уговорить жительницу Великобритании вернуть картину, похищенную из его коллекции более 50 лет назад, сообщает газета... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Музей в Италии безуспешно пытается уговорить жительницу Великобритании вернуть картину, похищенную из его коллекции более 50 лет назад, сообщает газета Guardian. Картина XVI века "Мадонна с младенцем" кисти Антонио Соларио была украдена из музея в городе Беллуно в 1973 году. Она попала во владение британской подданной Барбары де Дожа, муж которой в свое время купил полотно, не зная, что речь идет об украденном предмете искусства. В 2017 году де Дожа пыталась продать "Мадонну с младенцем" через региональный аукционный дом, и благодаря этому картину заметили эксперты, связанные с музеем Беллуно. Они уведомили власти, что в списках Интерпола и итальянских карабинеров полотно числится в списках "наиболее разыскиваемых". Однако из-за помех, вызванных пандемией COVID-19, итальянская сторона не успела предоставить соответствующие документы, поэтому в 2020 году картина была передана обратно де Дожа. С этого момента представители музея и эксперты уговаривают женщину вернуть картину. Британская полиция, в свою очередь, отказывается рассматривать казус как уголовное дело, поскольку де Дожа не совершала никакого преступления. Кристофер Маринелло, основатель компании Art Recovery International, которая занимается вопросами похищенных произведений искусства, заявляет о бесперспективности позиции жительницы графства Норфолк. "Ее муж не мог заплатить больше пары сотен в 1973 году. Сейчас это стоит, наверное, 60-80 тысяч фунтов. Она отказывается сотрудничать, пока ей не выплатят полную стоимость, но она никогда не сможет продать картину. Ни один легальный аукционный дом к ней не прикоснется", - заявил Маринеллло. Пока что англичанка отказывается следовать советам экспертов.
https://ria.ru/20241226/kartina-1991361435.html
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италия, великобритания, норфолк (виргиния), интерпол, в мире
Культура, Италия, Великобритания, Норфолк (Виргиния), Интерпол, В мире
Британка отказалась вернуть украденную "Мадонну с младенцем", сообщили СМИ

Guardian: музей в Италии пытается вернуть украденную 50 лет назад картину

© Фото : Art Recovery International Антонио Соларио. "Мадонна с младенцем"
Антонио Соларио. Мадонна с младенцем - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Art Recovery International
Антонио Соларио. "Мадонна с младенцем" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Музей в Италии безуспешно пытается уговорить жительницу Великобритании вернуть картину, похищенную из его коллекции более 50 лет назад, сообщает газета Guardian.
Картина XVI века "Мадонна с младенцем" кисти Антонио Соларио была украдена из музея в городе Беллуно в 1973 году. Она попала во владение британской подданной Барбары де Дожа, муж которой в свое время купил полотно, не зная, что речь идет об украденном предмете искусства.
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В 2017 году де Дожа пыталась продать "Мадонну с младенцем" через региональный аукционный дом, и благодаря этому картину заметили эксперты, связанные с музеем Беллуно. Они уведомили власти, что в списках Интерпола и итальянских карабинеров полотно числится в списках "наиболее разыскиваемых". Однако из-за помех, вызванных пандемией COVID-19, итальянская сторона не успела предоставить соответствующие документы, поэтому в 2020 году картина была передана обратно де Дожа.
С этого момента представители музея и эксперты уговаривают женщину вернуть картину. Британская полиция, в свою очередь, отказывается рассматривать казус как уголовное дело, поскольку де Дожа не совершала никакого преступления.
Кристофер Маринелло, основатель компании Art Recovery International, которая занимается вопросами похищенных произведений искусства, заявляет о бесперспективности позиции жительницы графства Норфолк.
«
"Ее муж не мог заплатить больше пары сотен в 1973 году. Сейчас это стоит, наверное, 60-80 тысяч фунтов. Она отказывается сотрудничать, пока ей не выплатят полную стоимость, но она никогда не сможет продать картину. Ни один легальный аукционный дом к ней не прикоснется", - заявил Маринеллло.
Пока что англичанка отказывается следовать советам экспертов.
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