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Джорджеску подал жалобу на ЦИК в Конституционный Суд - РИА Новости, 10.03.2025
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13:21 10.03.2025 (обновлено: 15:51 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kandidat-2004077442.html
Джорджеску подал жалобу на ЦИК в Конституционный Суд
Джорджеску подал жалобу на ЦИК в Конституционный Суд - РИА Новости, 10.03.2025
Джорджеску подал жалобу на ЦИК в Конституционный Суд
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску подал жалобу в Конституционный суд (КС) на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:21:00+03:00
2025-03-10T15:51:00+03:00
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президентские выборы в румынии — 2024
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КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску подал жалобу в Конституционный суд (КС) на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах, сообщает близкий к оппозиции телеканал Realitatea Plus. Центральное избирательное бюро ранее отклонило регистрацию Джеорджеску десятью голосами против четырех, сославшись на решения КС, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки. "Сегодня юристы политика подали жалобу в КС с требованием оспорить это решение. Так как есть другой вердикт суда, который позволяет Джеорджеску баллотироваться", - отмечается в сюжете телеканала. Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
https://ria.ru/20250308/rumyniya-2003836704.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джорджеску подал жалобу на ЦИК в Конституционный Суд

Кандидат в президенты Румынии Джорджеску подал жалобу на ЦИК в КС

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
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КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску подал жалобу в Конституционный суд (КС) на решение Центрального избирательного бюро, отказавшегося зарегистрировать его на выборах, сообщает близкий к оппозиции телеканал Realitatea Plus.
Центральное избирательное бюро ранее отклонило регистрацию Джеорджеску десятью голосами против четырех, сославшись на решения КС, признавшие недействительными президентские выборы декабря 2024 года из-за нарушений, а также установившие, что кандидаты должны соответствовать демократическим нормам. На фоне этого решения в Бухаресте в ночь на понедельник прошли протесты сторонников оппозиции, переросшие в локальные стычки с полицией и беспорядки.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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"Сегодня юристы политика подали жалобу в КС с требованием оспорить это решение. Так как есть другой вердикт суда, который позволяет Джеорджеску баллотироваться", - отмечается в сюжете телеканала.
Согласно местному законодательству, жалоба должна быть подана в течение 24 часов, а КС вынесет вердикт до среды.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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В миреРумынияБухарестСШАКэлин ДжеорджескуНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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