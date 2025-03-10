https://ria.ru/20250310/kanada-2004035313.html

Эксперт рассказал, как Канада будет поддерживать Украину при новом премьере

Эксперт рассказал, как Канада будет поддерживать Украину при новом премьере - РИА Новости, 10.03.2025

Эксперт рассказал, как Канада будет поддерживать Украину при новом премьере

Канада с приходом на пост премьер-министра нового лидера правящей партии либералов Марка Карни продолжит поддерживать Украину, но может сократить военную и... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:56:00+03:00

2025-03-10T10:56:00+03:00

2025-03-10T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канада с приходом на пост премьер-министра нового лидера правящей партии либералов Марка Карни продолжит поддерживать Украину, но может сократить военную и экономическую помощь Киеву из-за отсутствия на то возможностей, заявил РИА Новости российский эксперт, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. "Я думаю, что, пока Канада остается в русле, учитывая как раз внутриполитическую ситуацию... роль, которую играет украинская диаспора, Канада будет явно стоять на пути продолжения поддержки Украины. Возможно, у Канады не будет больших возможностей оказания военной и экономической помощи, но Канада здесь будет... стоять на позициях предыдущей политической линии", - сказал Васильев агентству. Он отметил, что всё это происходит на фоне ухудшение отношений с США, где для Оттавы важно продемонстрировать устойчивость. "На сегодняшний день для Канады важно продемонстрировать некоторую устойчивость и независимость. Тем более сейчас, когда в Канаде уже начинается политическая борьба и политическая кампания. Необходимо, в частности, либералам удержать свою власть. Хотя опросы говорят о том, что, по всей видимости, их почти десятилетие правления объективно ведет к тому, что приход консерваторов предрешен", - подчеркнул эксперт. Васильев добавил, что либералы в целом могут удержать свою власть на фоне противостояния с Вашингтоном, это может быть их единственная возможность остаться у руля. "Либералы находятся в идеальном идеологическом противостоянии с (президентом США Дональдом) Трампом, с американскими консерваторами. И в принципе это может способствовать мобилизации либерального электората, который обеспечивал худо-бедно десятилетие их пребывания у власти", - считает эксперт. Ранее в понедельник бывший глава центрального банка Канады Марк Карни был избран новым лидером правящей партии либералов после отставки Джастина Трюдо, он станет новым премьер-министром страны, следует из партийного заявления. Карни считается талантливым экономистом, который смог уберечь экономику Канады от краха в финансовый кризис 2008 года. Заслуги на этом посту позволили ему впоследствии стать первым главой Банка Англии, который был рожден за пределами Соединенного Королевства. На этом посту он прослужил до 2020 года, а затем был назначен спецпосланником ООН по вопросам, связанным с изменением климата и финансами. Трюдо ранее пришлось объявить о своих планах покинуть пост премьер-министра на фоне недовольства политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Аналитики отмечают, что на фоне экономических проблем Канады и обострения отношений с США, кандидатура Карни и его успешный опыт работы с финансовыми кризисами может откликнуться у избирателей на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти до 20 октября этого года - точную дату должен будет определить новый премьер-министр.

https://ria.ru/20250301/kanada-2002389937.html

https://ria.ru/20250109/kanada-1993017156.html

https://ria.ru/20250302/podderzhka-2002625659.html

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