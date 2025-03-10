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Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США - РИА Новости, 10.03.2025
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02:02 10.03.2025 (обновлено: 02:22 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kanada-2003982570.html
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США - РИА Новости, 10.03.2025
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США
Новый лидер правящей партии либералов Канады Марк Карни после своей победы на внутрипартийных выборах заявил, что их страна никогда не станет частью США,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T02:02:00+03:00
2025-03-10T02:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Новый лидер правящей партии либералов Канады Марк Карни после своей победы на внутрипартийных выборах заявил, что их страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа."Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит", - заявил Карни в своем обращении на фоне обострения отношений между Оттавой и Вашингтоном из-за торговых пошлин.
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в мире, канада, сша, америка, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Америка, Дональд Трамп, Марк Карни
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США

Избранный премьер Канады Карни заявил, что страна никогда не станет частью США

© AP Photo / Peter SummersМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Peter Summers
Марк Карни . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Новый лидер правящей партии либералов Канады Марк Карни после своей победы на внутрипартийных выборах заявил, что их страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа.
"Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит", - заявил Карни в своем обращении на фоне обострения отношений между Оттавой и Вашингтоном из-за торговых пошлин.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Канада отложит введение новых тарифов на товары из США
7 марта, 01:59
 
В миреКанадаСШААмерикаДональд ТрампМарк Карни
 
 
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