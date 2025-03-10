https://ria.ru/20250310/kanada-2003982570.html
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США - РИА Новости, 10.03.2025
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США
Новый лидер правящей партии либералов Канады Марк Карни после своей победы на внутрипартийных выборах заявил, что их страна никогда не станет частью США,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T02:02:00+03:00
2025-03-10T02:02:00+03:00
2025-03-10T02:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Новый лидер правящей партии либералов Канады Марк Карни после своей победы на внутрипартийных выборах заявил, что их страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа."Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит", - заявил Карни в своем обращении на фоне обострения отношений между Оттавой и Вашингтоном из-за торговых пошлин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, америка, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Америка, Дональд Трамп, Марк Карни
Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США
Избранный премьер Канады Карни заявил, что страна никогда не станет частью США