https://ria.ru/20250310/kampus-2004186486.html

В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса

В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса - РИА Новости, 10.03.2025

В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса

В Смоленске вскоре приступят к проектированию межвузовского кампуса, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 10.03.2025

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смоленская область

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Смоленске вскоре приступят к проектированию межвузовского кампуса, сообщил губернатор области Василий Анохин. "Сегодня в Москве встретился с генеральным директором компании "Единый заказчик в сфере строительства" Кареном Гаспаровичем Оганесяном. "Сверили часы" по одному из наших главных проектов – строительству межвузовского кампуса в Смоленске. Его реализация создаст фундамент для развития региона на десятилетия вперед", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что работа над созданием кампуса ведется благодаря решению президента России Владимира Путина. В центре Смоленска будет создан университетский городок, в котором студенты будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать передовые научно-технические проекты. "Он станет движущей силой в раскрытии потенциала области. Сейчас готовимся к запуску проектирования кампуса", - добавил глава региона. Анохин подчеркнул, что на встрече подробно обсудили все дальнейшие совместные действия для реализации этого масштабного проекта.

https://ria.ru/20250310/investitsii-2004157962.html

https://ria.ru/20250307/anokhin-2003704300.html

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смоленск, россия, василий анохин, владимир путин, смоленская область