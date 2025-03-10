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В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса - РИА Новости, 10.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:45 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kampus-2004186486.html
В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса
В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса - РИА Новости, 10.03.2025
В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса
В Смоленске вскоре приступят к проектированию межвузовского кампуса, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:45:00+03:00
2025-03-10T20:45:00+03:00
смоленская область
смоленск
россия
василий анохин
владимир путин
смоленская область
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Смоленске вскоре приступят к проектированию межвузовского кампуса, сообщил губернатор области Василий Анохин. "Сегодня в Москве встретился с генеральным директором компании "Единый заказчик в сфере строительства" Кареном Гаспаровичем Оганесяном. "Сверили часы" по одному из наших главных проектов – строительству межвузовского кампуса в Смоленске. Его реализация создаст фундамент для развития региона на десятилетия вперед", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что работа над созданием кампуса ведется благодаря решению президента России Владимира Путина. В центре Смоленска будет создан университетский городок, в котором студенты будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать передовые научно-технические проекты. "Он станет движущей силой в раскрытии потенциала области. Сейчас готовимся к запуску проектирования кампуса", - добавил глава региона. Анохин подчеркнул, что на встрече подробно обсудили все дальнейшие совместные действия для реализации этого масштабного проекта.
https://ria.ru/20250310/investitsii-2004157962.html
https://ria.ru/20250307/anokhin-2003704300.html
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смоленск, россия, василий анохин, владимир путин, смоленская область
Смоленская область, Смоленск, Россия, Василий Анохин, Владимир Путин, Смоленская область
В Смоленске собираются приступить к проектированию межвузовского кампуса

В Смоленске скоро приступят к проектированию межвузовского кампуса

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Смоленске вскоре приступят к проектированию межвузовского кампуса, сообщил губернатор области Василий Анохин.
"Сегодня в Москве встретился с генеральным директором компании "Единый заказчик в сфере строительства" Кареном Гаспаровичем Оганесяном. "Сверили часы" по одному из наших главных проектов – строительству межвузовского кампуса в Смоленске. Его реализация создаст фундамент для развития региона на десятилетия вперед", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Губернатор напомнил, что работа над созданием кампуса ведется благодаря решению президента России Владимира Путина. В центре Смоленска будет создан университетский городок, в котором студенты будут не только учиться, но и проводить исследования, реализовывать передовые научно-технические проекты.
"Он станет движущей силой в раскрытии потенциала области. Сейчас готовимся к запуску проектирования кампуса", - добавил глава региона.
Анохин подчеркнул, что на встрече подробно обсудили все дальнейшие совместные действия для реализации этого масштабного проекта.
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Смоленская областьСмоленскРоссияВасилий АнохинВладимир ПутинСмоленская область
 
 
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