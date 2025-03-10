https://ria.ru/20250310/kallas-2003924425.html

Каллас готова стать лидером свободного мира, но не поняла слова "платите"

Каллас готова стать лидером свободного мира, но не поняла слова "платите" - РИА Новости, 10.03.2025

Каллас готова стать лидером свободного мира, но не поняла слова "платите"

В Европе в самом разгаре ожесточенная избирательная кампания, в которую по традиции снова вмешалась Россия. Не листайте график выборов той или иной страны. Речь РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:00:00+03:00

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В Европе в самом разгаре ожесточенная избирательная кампания, в которую по традиции снова вмешалась Россия. Не листайте график выборов той или иной страны. Речь о выборе нового лидера свободного мира.Об открывшейся вакансии торжественно объявила еще в последний день зимы глава внешней политики Евросоюза Кая Каллас. Обиженная на то, что ей грубо указали на дверь в Вашингтоне, эстонка написала в своих соцсетях: "Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов".Возможно, Каллас имела в виду себя. Но всерьез ее кандидатуру вряд ли кто-то воспринял бы. Тем более что известный американский лоббист Майкл Капуто, немало лет проработавший и на Украине, тут же сделал больно эстонке, написав ей: "Тогда платите за это. Хватит разговоров. Платите". Поскольку слова "платить" в лексиконе эстонских политиков нет, Каллас довольствовалась ролью стартового пистолета — мол, выстрелила в воздух, а вы дальше бегите.И гонка началась. Ее сразу возглавил премьер Британии Кир Стармер. Через пару дней после призыва Каллас британская пресса торжественно короновала своего премьера на вакантную позицию. Редакционная статья газеты The Independent перебрала возможных кандидатов и пришла к выводу, что никто в Европе, кроме Стармера, не может на нее претендовать. Мелони не подошла, потому что она "близка к Трампу". Кандидатуру Фон дер Ляйен отмели: у нее "нет своей армии". Макрон был забракован, так как совсем не популярен у себя дома.Но президента Франции такой расклад не удовлетворил. Его обращение ко всему миру означало вступление в гонку за право называться лидером этого самого западного сообщества. Французская пресса тут же перехватила инициативу. Le Figaro на следующий день после речи своего президента с первой полосы торжественно провозгласила: "Эммануэль Макрон оказался в центре истории".Однако проведенные на прошлой неделе экстренные собрания лидеров западных государств выявили абсолютный кризис и неуправляемость всех нынешних союзов и альянсов. Оказалось, что Запад в новых условиях больше не имеет ни одного работающего института. НАТО и "Большая семерка" не могут функционировать без США, Евросоюз столкнулся с жестким противодействием Венгрии и Словакии. В принципе, это не первый случай, когда премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против коллективных решений ЕС, но раньше его удавалось убедить в нужный момент отвернуться, выйти из зала голосований для принятия того или иного постановления. Однако теперь за Орбаном тот же Трамп. Осознание этого наверняка сделает венгерского лидера менее сговорчивым. И это понимают в Европе. Неслучайно глава МИД Польши Радослав Сикорский уже намекает на европейский референдум об исключении Венгрии из ЕС.И вот оказалось, что у того самого "свободного мира", как кичливо именовал себя коллективный Запад, без Соединенных Штатов ничего нет. Отсюда и пошла самодеятельность в виде создания различных однодневных союзов и объединений. Сейчас они придумали "коалицию воли", завтра придумают еще что-нибудь. Но даже внутри этих свободных посиделок нет единства и взаимопонимания. Европейские лидеры, оказавшиеся брошенными, совершенно запутались в том, куда им теперь следовать, порождая бредовые идеи о "натовских миротворцах" или "авиационном прикрытии Украины". Но этому креативу постоянно мешает Россия, разъясняя, почему он неприемлем, — вот вам и "грубое российское вмешательство", создающее помехи бесконечному творческому процессу европейцев!Чего только стоит предложение премьера Италии Джорджи Мелони, которая в одной фразе умудрилась совместить отказ от направления итальянских войск на Украину "без мандата ООН" и предложение распространить пятую статью устава НАТО на Украину без принятия той в альянс. Теперь в самой Италии пытаются расшифровать, что она хотела сказать и каков смысл этого "прорывного" предложения, которое как раз усиливает вероятность мировой войны. Неслучайно киевский режим тут же проявил заинтересованность в этом, мягко говоря, нестандартном предложении итальянки. Но это лишний раз свидетельствует о каше в голове европейцев, полностью потерявшихся в новых реалиях современности.Именно поэтому итальянский политолог Алессандро Орсини называет нынешних лидеров континента "еврокарликами", заключая: "Чем больше саммитов организует Евросоюз, тем меньше это имеет значения". С ним соглашается и германский аналитик Вольфганг Мюнхау, глава информационной службы Eurointelligence, который признает, что у Европы без США просто нет никакой стратегии, поскольку выражение бесконечной солидарности с Украиной — это не стратегия.И все чаще в западных СМИ звучит признание бесполезности Североатлантического альянса в новых условиях. "НАТО может не пережить четыре года Трампа", — сокрушается британский телеведущий Эндрю Нил, называя это "кошмарным сценарием". Что самое интересное, это признают и американские сторонники Трампа, которые как раз не видят никакой трагедии в таком развитии событий. Наоборот, довольно цитируемый сейчас американский политолог Сумантра Майтра считает, что Америка только выиграет от разделенной Европы: "Я не хочу, чтобы ЕС превратился в гегемонистского соперника со своей собственной армией, но я также не хочу, чтобы весь ЕС исчез и континент снова погрузился в войну. Могут быть созданы более мелкие альянсы и торговые зоны, что позволит США поддерживать союз".И что же делать в этой ситуации Кае Каллас и кандидатам на вакантную должность "лидера свободного мира". Упомянутый Мюнхау опускает их всех на землю: "Это абсурд и типичная европейская игра для галерки. ЕС с его правом вето, квалифицированным большинством голосов, и явным исключением обороны из внутреннего рынка структурно не способен проводить внешнюю политику и политику безопасности в мире".Чем быстрее Евросоюз осознает эту истину, тем будет лучше для всех. И особенно для Украины, которая должна понять и принять новые реалии западного мира, частью которого она так стремилась стать.

https://ria.ru/20250307/kallas-2003516348.html

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

https://ria.ru/20250307/zakharova-2003727418.html

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аналитика, европа, украина, сша, в мире, кайя каллас