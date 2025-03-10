https://ria.ru/20250310/kaliningrad-2003995109.html

В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение

В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение - РИА Новости, 10.03.2025

В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение

Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:55:00+03:00

2025-03-10T06:55:00+03:00

2025-03-10T06:57:00+03:00

происшествия

россия

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, предварительно установлено, что, пребывая по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ножом удар в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу. Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. "Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства. Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Канонерову Дмитрию Георгиевичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250121/samara-1994805154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)