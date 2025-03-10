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В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение
В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение - РИА Новости, 10.03.2025
В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение
Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:55:00+03:00
2025-03-10T06:55:00+03:00
2025-03-10T06:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, предварительно установлено, что, пребывая по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ножом удар в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу. Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. "Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства. Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Канонерову Дмитрию Георгиевичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение
В Калининграде мужчина ударил ножом подростка, заступившегося за тетю