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В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение - РИА Новости, 10.03.2025
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06:55 10.03.2025 (обновлено: 06:57 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/kaliningrad-2003995109.html
В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение
В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение - РИА Новости, 10.03.2025
В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение
Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:55:00+03:00
2025-03-10T06:57:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, предварительно установлено, что, пребывая по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ножом удар в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу. Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. "Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства. Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Канонерову Дмитрию Георгиевичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250121/samara-1994805154.html
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происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде подросток заступился за тетю и получил ножевое ранение

В Калининграде мужчина ударил ножом подростка, заступившегося за тетю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Калининградский подросток заступился за тетю и получил ножом в грудь, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, предварительно установлено, что, пребывая по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый в ходе ссоры с сожительницей нанес ножом удар в область груди ее 15-летнему племяннику, попытавшемуся заступиться за родственницу. Подросток госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
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"Следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.
Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Канонерову Дмитрию Георгиевичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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