https://ria.ru/20250310/kakhovka-2004093606.html

Украинские войска обстреляли Каховку

Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 10.03.2025

Украинские войска обстреляли Каховку

Украинские войска нанесли удар из минометов по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:13:00+03:00

2025-03-10T14:13:00+03:00

2025-03-10T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из минометов по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале."Каховка. Минометный обстрел. Один из прилетов был зафиксирован камерой прямо возле нашей приемной. Предварительно, пострадавших нет", - написал Филипчук. Глава города призвал жителей соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

каховка, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины