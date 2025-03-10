https://ria.ru/20250310/kakhovka-2004093606.html
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 10.03.2025
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска нанесли удар из минометов по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:13:00+03:00
2025-03-10T14:13:00+03:00
2025-03-10T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из минометов по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале."Каховка. Минометный обстрел. Один из прилетов был зафиксирован камерой прямо возле нашей приемной. Предварительно, пострадавших нет", - написал Филипчук. Глава города призвал жителей соблюдать меры безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Каховку
Глава округа Филипчук: украинские войска обстреляли Каховку из минометов