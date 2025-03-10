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Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kakhovka-2004093606.html
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска обстреляли Каховку - РИА Новости, 10.03.2025
Украинские войска обстреляли Каховку
Украинские войска нанесли удар из минометов по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:13:00+03:00
2025-03-10T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из минометов по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале."Каховка. Минометный обстрел. Один из прилетов был зафиксирован камерой прямо возле нашей приемной. Предварительно, пострадавших нет", - написал Филипчук. Глава города призвал жителей соблюдать меры безопасности.
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каховка
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каховка, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Каховку

Глава округа Филипчук: украинские войска обстреляли Каховку из минометов

© Павел Филипчук/TelegramМинометный обстрел Каховки
Минометный обстрел Каховки - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Павел Филипчук/Telegram
Минометный обстрел Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из минометов по Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
"Каховка. Минометный обстрел. Один из прилетов был зафиксирован камерой прямо возле нашей приемной. Предварительно, пострадавших нет", - написал Филипчук.
Глава города призвал жителей соблюдать меры безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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