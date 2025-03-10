https://ria.ru/20250310/kahovka-2004032541.html
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:45:00+03:00
2025-03-10T10:45:00+03:00
2025-03-10T10:45:00+03:00
жкх
херсонская область
россия
новая каховка
виталий гура
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993236061_0:206:577:531_1920x0_80_0_0_98c848fe4377a5228f866c6ec4ab59ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура. "В результате обстрела в городе Новая Каховка повреждены два многоквартирных двухэтажных дома (разрушены крыши, выбито 10 окон), поврежден водопровод", - написал Гура в Telegram-канале. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250223/vojska-2001101992.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993236061_0:206:577:639_1920x0_80_0_0_30a214eee7bf0944fd45d08935f3f76a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, херсонская область , россия, новая каховка, виталий гура, происшествия
ЖКХ, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Виталий Гура, Происшествия
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке
Глава администрации Гура: ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке