Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/kahovka-2004032541.html
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:45:00+03:00
2025-03-10T10:45:00+03:00
жкх
херсонская область
россия
новая каховка
виталий гура
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993236061_0:206:577:531_1920x0_80_0_0_98c848fe4377a5228f866c6ec4ab59ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура. "В результате обстрела в городе Новая Каховка повреждены два многоквартирных двухэтажных дома (разрушены крыши, выбито 10 окон), поврежден водопровод", - написал Гура в Telegram-канале. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250223/vojska-2001101992.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993236061_0:206:577:639_1920x0_80_0_0_30a214eee7bf0944fd45d08935f3f76a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, херсонская область , россия, новая каховка, виталий гура, происшествия
ЖКХ, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Виталий Гура, Происшествия
ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке

Глава администрации Гура: ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке

© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия ракетного обстрела
Последствия ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия ракетного обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура.
"В результате обстрела в городе Новая Каховка повреждены два многоквартирных двухэтажных дома (разрушены крыши, выбито 10 окон), поврежден водопровод", - написал Гура в Telegram-канале.
По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия обстрела Парка Славы в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Украинские войска обстреляли парк Славы в Новой Каховке
23 февраля, 11:41
 
ЖКХХерсонская областьРоссияНовая КаховкаВиталий ГураПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала