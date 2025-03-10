https://ria.ru/20250310/kahovka-2004032541.html

ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке

ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке - РИА Новости, 10.03.2025

ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:45:00+03:00

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2025-03-10T10:45:00+03:00

жкх

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виталий гура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Виталий Гура. "В результате обстрела в городе Новая Каховка повреждены два многоквартирных двухэтажных дома (разрушены крыши, выбито 10 окон), поврежден водопровод", - написал Гура в Telegram-канале. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250223/vojska-2001101992.html

херсонская область

россия

новая каховка

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жкх, херсонская область , россия, новая каховка, виталий гура, происшествия