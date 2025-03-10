https://ria.ru/20250310/kadysheva-2004119160.html

Феномен непотопляемой Кадышевой: как бабушка эстрады заставила всех плясать

Феномен непотопляемой Кадышевой: как бабушка эстрады заставила всех плясать - РИА Новости, 10.03.2025

Феномен непотопляемой Кадышевой: как бабушка эстрады заставила всех плясать

Миллионы просмотров в соцсетях, молодежь, штурмующая билетные кассы, и новое звание — "королева рейвов". Что происходит? Надежда Кадышева, которую многие... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:30:00+03:00

2025-03-10T18:30:00+03:00

2025-03-10T18:30:00+03:00

шоубиз

бугульма

россия

лениногорский район

надежда кадышева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004123623_0:126:2048:1277_1920x0_80_0_0_14c265f6e625f806dda8baf87e747b1a.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Миллионы просмотров в соцсетях, молодежь, штурмующая билетные кассы, и новое звание — "королева рейвов". Что происходит? Надежда Кадышева, которую многие списали со счетов, не просто вернулась — она взорвала медиапространство так, что молодое поколение теперь ездит за ней по городам. Разбираемся, как женщина в кокошнике стала новым символом свободы и драйва.Из родного дома прямиком в интернатСказка о Золушке меркнет перед реальной историей девочки из татарской деревушки. Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). Трагедия перевернула жизнь 10-летней Надежды, когда ее мать скончалась от сердечного приступа."У мамы была такая особенность психики — ее постоянно точила беспричинная тоска, сильнейшая депрессия. Эта страшная болезнь буквально сжигает сердце и приводит человека к ранней гибели", — делилась певица.Отец, оставшись один с четырьмя дочерьми, вскоре привел в дом новую жену. Мачеха, холодная и придирчивая, не захотела делить очаг с чужими детьми — своих хватало. Женщина быстро нашла выход: старшая Вера уехала в город работать на заводе, Мария отправилась к дальним родственникам, а Надежда с сестрой Любовью оказались в школе-интернате в Бугульме.Початок становится микрофономИменно интернат парадоксальным образом открыл в Кадышевой музыкальный талант. Девочка быстро поняла, что ее пение производит на слушателей особое впечатление, хотя до штурма большой сцены было еще далеко.Сестры разбрелись кто куда, Надежда окончила восьмилетку в Бугульме и рванула к старшей сестре в Подмосковье, чтобы трудовой путь на ткацкой фабрике "Красная Поляна". Девочка с голосом соловья среди грохота станков. Романтика? Нет, суровая реальность с проблесками будущего."А я уже тогда мечтала о сцене и зрителях, брала початок от бобины и пела, как в микрофон. В этот момент станки останавливались, и окружающие слушали выступление, пока не приходил мастер", — вспоминает артистка.Первый штурм музыкального училища в 18 лет с треском провалился. Второй, через год, тоже. Но в отличие от многих, кто сдался бы после такой неудачи, Кадышева вернулась в третий раз и взяла свое. Упрямство? Нет, железобетонная уверенность в собственном предназначении. Двери в мир профессиональной музыки распахнулись.Встреча, перевернувшая жизньГоворят, от судьбы не уйдешь. Надежда свою встретила в студенческой столовой общежития — в лице гармониста Александра Костюка. С тех пор пара не разлучалась. Ради него — перевод в "Гнесинку", ради музыки — бесконечные репетиции. А что получилось в итоге?Надежда и Александр стали не просто супругами, но и партнерами по сцене. В 1988 году Костюк основал ансамбль "Золотое кольцо", который вскоре превратился в культовую группу. В 1990-е годы без выступления Кадышевой и ее коллектива не обходилось ни одно значимое мероприятие — певица была буквально нарасхват.Талант Кадышевой обрел достойное признание. В 1999 году ее вклад в культуру был официально признан — Надежда получила звание народной артистки России, ставшее закономерным итогом многолетнего творческого пути.Борьба за жизнь и здоровьеЗа кулисами яркой сценической жизни Надежда вела свою борьбу с недугами. Судьба несколько раз испытывала певицу на прочность: в 1989 году ей поставили страшный диагноз — онкология. К счастью, в день операции выяснилось, что рака нет. Через два года история повторилась — диагноз вернулся, но опухоль оказалась доброкачественной.Эти испытания не прошли бесследно для психического здоровья артистки. Кадышева долгое время боролась с тяжелой формой депрессии, усугубленной семейной историей. Она даже считала, что на ее семье лежит "родовое проклятие", поскольку ее бабушка, мать и сестра ушли из жизни молодыми.Новый удар настиг в 2018 году — 59-летняя певица перенесла сердечный приступ и серьезную операцию. Восстановление было сложным, певица часто страдала от мигреней и бессонницы, но постепенно смогла вернуться на сцену.Реинкарнация славыВнимание, вопрос: как артистке с 40-летним стажем заставить говорить о себе больше, чем о молодых звездах? Секрет Кадышевой прост до неприличия: она не пытается быть современной, она просто остается собой."Широка река", "Течет ручей", "Плывет веночек" — эти песни знают все. От пенсионеров до юных тиктокеров. Когда новомодные хиты устаревают через неделю, песни Кадышевой продолжают жить десятилетиями. Парадокс? Нет, феномен.Перечислять регалии можно долго: народная артистка России, Мордовии, Татарстана, лауреат "Золотого Граммофона", обладательница премии от президента... Но важнее другое — Кадышева осталась настоящей артисткой, а не стала легендой на пьедестале.Когда нет понятия "глубинка"В то время как многие звезды считают выезд за московский МКАД подвигом, "Золотое кольцо" колесит по всей стране десятилетиями. Екатеринбург, Владивосток, Калининград, Воронеж, Иваново, Нижний Новгород и многие другие города — ее график выступлений напоминает расписание федеральных маршрутов.И что особенно поражает — полные залы везде. Не потому, что "больше некуда пойти", а потому что люди знают: на концерте Кадышевой будет настоящий праздник. Без фонограмм и понтов, зато с душой и энергией, которой позавидуют двадцатилетние."Кадышева-рейв" — новый культурный феноменА теперь самое интересное. Люди разных поколений, от вчерашних школьников до тех, кто помнит кассеты с "Ласковым маем", вдруг начала массово срываться в другие города на концерты... Кадышевой! "Едем на рейв к бабушке Наде" — это не шутка, а реальный тренд.Такие поездки стали способом перезагрузки: собраться компанией, отправиться в соседний город чтобы "проветриться и оторваться" на концерте народной артистки под "Широка река". Что это? Новая мода? Культурный протест? Возможно, все вместе.В мире, где многое фальшиво и отфильтровано, народные песни в исполнении женщины в кокошнике воспринимаются как глоток свежего воздуха. И пока аналитики музыкальной индустрии ломают голову над этим феноменом, Кадышева просто продолжает делать то, что умеет лучше всего — петь от души и для души, стирая границы между поколениями. Параллельно становясь культовой фигурой для поколений, которые, казалось бы, должно жить совсем другой музыкой.

бугульма

россия

лениногорский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бугульма, россия, лениногорский район, надежда кадышева