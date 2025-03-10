https://ria.ru/20250310/kadyrov-2004162386.html
Кадыров показал кадры ликвидации опорника ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров показал кадры ликвидации опорника ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 10.03.2025
Кадыров показал кадры ликвидации опорника ВСУ на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации спецназом "Ахмат" опорного пункта ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:17:00+03:00
2025-03-10T18:17:00+03:00
2025-03-10T18:17:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации спецназом "Ахмат" опорного пункта ВСУ на харьковском направлении. "Группа "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ. Харьковское направление. В ходе очередного вылета операторы БПЛА обнаружили опорный пункт противника, где было зафиксировано перемещение живой силы и два пулемётных расчёта, направлявшихся к огневым точкам. Кроме того, были выявлены склад и жилые блиндажи… Передача координат выявленных позиций, как и всегда, прошла оперативно. Ответ в виде залпов "Града" и ударов гаубицы Д-30 превратил найденные объекты в отличное напоминание о том, что даже самая тщательная маскировка не всегда помогает скрыться от зоркого глаза дроновода", - написал Кадыров. Он добавил, что благодаря эффективным действия бойцов группы "все цели были успешно ликвидированы".
https://ria.ru/20250306/zakhoroneniya-2003416696.html
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Ликвидация опорного пункта ВСУ на харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации спецназом "Ахмат" опорного пункта ВСУ на харьковском направлении.
2025-03-10T18:17
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Кадыров показал кадры ликвидации опорника ВСУ на Харьковском направлении
Кадыров показал кадры ударов "Градом" по опорнику ВСУ на Харьковском направлении