https://ria.ru/20250310/kadyrov-2004162386.html

Кадыров показал кадры ликвидации опорника ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров показал кадры ликвидации опорника ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 10.03.2025

Кадыров показал кадры ликвидации опорника ВСУ на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации спецназом "Ахмат" опорного пункта ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 10.03.2025

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2025-03-10T18:17:00+03:00

2025-03-10T18:17:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 10 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации спецназом "Ахмат" опорного пункта ВСУ на харьковском направлении. "Группа "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ. Харьковское направление. В ходе очередного вылета операторы БПЛА обнаружили опорный пункт противника, где было зафиксировано перемещение живой силы и два пулемётных расчёта, направлявшихся к огневым точкам. Кроме того, были выявлены склад и жилые блиндажи… Передача координат выявленных позиций, как и всегда, прошла оперативно. Ответ в виде залпов "Града" и ударов гаубицы Д-30 превратил найденные объекты в отличное напоминание о том, что даже самая тщательная маскировка не всегда помогает скрыться от зоркого глаза дроновода", - написал Кадыров. Он добавил, что благодаря эффективным действия бойцов группы "все цели были успешно ликвидированы".

https://ria.ru/20250306/zakhoroneniya-2003416696.html

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Ликвидация опорного пункта ВСУ на харьковском направлении Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале кадры ликвидации спецназом "Ахмат" опорного пункта ВСУ на харьковском направлении. 2025-03-10T18:17 true PT2M06S

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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф