https://ria.ru/20250310/japonija-2003991592.html

Пережившая бомбардировку Токио 1945 года рассказала о масштабе трагедии

Пережившая бомбардировку Токио 1945 года рассказала о масштабе трагедии - РИА Новости, 10.03.2025

Пережившая бомбардировку Токио 1945 года рассказала о масштабе трагедии

Бомбардировка Токио, осуществленная американскими ВВС 10 марта 1945 года, в результате которой погибли около 100 тысяч мирных жителей, была военным... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:00:00+03:00

2025-03-10T06:00:00+03:00

2025-03-10T06:00:00+03:00

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ТОКИО, 10 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Бомбардировка Токио, осуществленная американскими ВВС 10 марта 1945 года, в результате которой погибли около 100 тысяч мирных жителей, была военным преступлением, рассказала в интервью РИА Новости Сидзуко Нисио. "Мне было 6 лет, и 10 марта был мой день рождения. В моей группе в детском саду было 20 детей, все они погибли, выжила только я. С нами рядом жили две семьи по 5 человек в каждой, они все погибли. Отец был врачом, с ним вместе работали еще четверо врачей, они все погибли. Я хочу, чтобы вы поняли, какой это был масштаб", - рассказывает Сидзуко Нисио. Бомбардировка Токио, 80-я годовщина которой отмечается в понедельник, до сих пор является крупнейшей в истории человечества по числу жертв среди мирного населения с использованием неатомного оружия. В районах, подвергшихся налету, уже не оставалось крупных военных предприятий – они были уничтожены при предыдущих бомбардировках. Бомбардировка Токио была заранее рассчитана на уничтожение максимального числа мирных жителей. Специально для бомбардировок Токио с учетом того, что тогда основным строительным материалом для домов было дерево и бумага, были разработаны зажигательные бомбы М69, начиненные напалмом и собранные в кассеты по 38 штук. Сначала в четырех местах были сброшены 4 большие зажигательно-осветительные бомбы по 50 килограммов, это не дало жителям покинуть район и парализовало пожарную охрану. А затем ковровой бомбардировкой были накрыты районы внутри. В районах, на которые 279 бомбардировщиков В29 ВВС США сбросили в эту ночь 381,3 тысячи зажигательных бомб общим весом 1665 тонн, находились тесно прижавшиеся друг к другу деревянные дома с перегородками из бумаги. Распространению пожара способствовал и сильный ветер – американские войска специально выбирали день с такой погодой. За 2,5 часа, которые длилась бомбардировка 10 марта, около 100 тысяч человек погибли – в основном сгорели заживо, некоторые утонули, ища спасения в реке, около миллиона человек потеряли кров, сгорели 270 тысяч домов. Выгорела площадь в 41 квадратный километр – примерно треть от Токио без пригородов. "Уже потом, когда стала взрослой, я побывала в Америке в Солт-Лейк-Сити. Оказывается, там в пустыне было построено много японских домов, они (американские военные – ред.) сбрасывали на них зажигательные бомбы и проверяли их эффективность. Проводили такие испытания. Поэтому когда они это сделали 10 марта в Японии, то сгорело абсолютно все. Это было умышленно и планово. Но тогда в Японии об этом не знали. Только когда я поехала в Солт-Лейк-сити и узнала, у меня был шок", - рассказывает Сидзуко Нисио, которой сегодня исполнилось 86 лет. На вопрос РИА Новости, не считает ли она, что это было военное преступление американских военных, она отвечает утвердительно. "Конечно, я так считаю. Но и Япония тоже много плохого делала. Так что тут все плохи оказались. Поэтому я не могу считать, что только Америка виновата. Япония такие же вещи делала", - говорит Нисио. Она отмечает, что, вероятно, это была месть Америки за атаку Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года, но при этом соглашается с тем, что если взять только бомбардировку Токио, то вина лежит на США. "Да, это так. Все так. Все спланировать, в Солт-Лейке (построить макеты японских домов – ред.) и на них тренироваться – это ужасное преступление, я считаю. Но если ненавидеть друг друга, мира не будет", - отмечает Нисио. Душевная травма, полученная ей после увиденного на улицах города: горы обожженных и сгоревших трупов, многие из которых держали маленьких детей, улицы без домов, превратившиеся в выжженную пустыню – не давала ей рассказывать о пережитом более 50 лет. Сейчас она рассказывает о самом страшном, что произошло с ней в ту ночь. Она с матерью укрылась в подвале школы. Вместе с ними были только женщины с маленькими детьми и старики. Женщины держали детей на руках, спасая от переохлаждения, потому что пол был покрыт лужами с ледяной водой – в тот день было холодно. "На улице все сыпались зажигательные бомбы. Потом, когда показалось, что временно наступило затишье, в дверь стали стучать и бить люди с улицы. Они просили открыть и впустить их внутрь. Это были только женские голоса. Тогда все мужчины были на фронте, детей старше второго класса увозили в эвакуацию со школами. В городе оставались только женщины с маленькими и грудными детьми. Они так просили впустить их, и я была уверена, что, конечно им откроют дверь. Но взрослые дверь не открыли. Потом эти крики превратились в вопль "Откройте! Впустите!". Я хотела, чтобы им открыли, раз они так просят, и думала, что сейчас им откроют. Но им так и не открыли: взрослые понимали, что как только они откроют дверь, пламя с улицы ворвется внутрь и мы все погибнем. Они не столько боялись за себя, сколько хотели, чтобы выжили дети. Поэтому и не открыли. Это был шок для меня, огромная травма и нервное потрясение. С тех пор и до 60 лет я не могла вспоминать и говорить о Токийской бомбардировке", - говорит Сидзуко Нисио. По ее воспоминаниям, самое страшное ждало их, когда бомбежка закончилась и они вышли из убежища. "Когда мы вышли из подвала, то увидели, во что превратились те женщины, которые просили их впустить. Те, кто два часа назад стучали в дверь и просили их впустить, заживо сгорели, и гора из их трупов закрыла дверь. Мы не могли открыть дверь, сколько ни толкали ее и ни тянули. А когда наконец открыли, то первое, что я увидела – это была гора из обуглившихся тел. И такое было везде. А дальше я увидела, что нет зданий, город пуст, как будто это лунный пейзаж. Горы трупов и лунный пейзаж, ни одного здания", - вспоминает Сидзуко Нисио. Погибших, которых не нашли родственники, закапывали в 135 могильниках по всему городу. Спустя 3 года в 1948 году их эксгумировали и кремировали по буддистскому обряду. Значительная их часть была захоронена в Мемориальном павильоне Токио.

https://ria.ru/20240815/kisida-1966312760.html

https://ria.ru/20250310/tokio-2003977916.html

https://ria.ru/20241014/pozdravlenie-1977870032.html

https://ria.ru/20240809/sudzuki-1965085515.html

https://ria.ru/20250223/imperator-2001075202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, америка, токио